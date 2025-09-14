  • недела, 14 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски: За пожарот во Трубарево приведени четири лица, истрагата е во тек, преземени се сите мерки

  • Премиерот Христијан Мицкоски апелира да се следат препораките од институциите по пожарот во Трубарево, по чие избувнување потврди дека се приведени четири лица. Повикувајќи се на последните мерења од Армијата и Институтот за јавно здравје, Мицкоски посочи дека нема вонредно големо загадување. Уверува дека се преземени сите мерки и оти така ќе биде и во наредните денови.
Мицкоски: За пожарот во Трубарево приведени четири лица, истрагата е во тек, преземени се сите мерки

Скопје, 14 септември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски апелира да се следат препораките од институциите по пожарот во Трубарево, по чие избувнување потврди дека се приведени четири лица. Повикувајќи се на последните мерења од Армијата и Институтот за јавно здравје, Мицкоски посочи дека нема вонредно големо загадување. Уверува дека се преземени сите мерки и оти така ќе биде и во наредните денови.

- Приведени се четири лица. Истрагата е во тек. Повеќе детали од Министерството за внатрешни работи и Обвинителство, изјави Мицкоски, кој денеска го посети местото каде што вчера околу 14 часот избувна пожар во складиште за рециклирање отпад во Трубарево. 

Премиерот попладнево од Трубарево посочи дека секој треба да ги следи препораките од институциите и најави дека сите кои се наоѓаат во периметарот на пожарот ќе бидат евакуирани  и згрижени. 

- Последните мерења што ги прават и Армијата и Институтот за јавно здравје велат дека немаме вонредно големо загадување. Ако вчера беше на мерна единица помеѓу осум и девет, сега е меѓу пет и шест, повторно има, но не е вонредно големо загадување. Зборувам во периметар од 100 метри околу местото каде што се случи пожарот, рече Мицкоски. 

Прашан дали ќе побара одговорност од министерот за животна средина Изет Меџити по објавите за негови предизборни партиски активности откако избувна пожарот, рече дека цело време имале комуникација и оти се преземени сите мерки. 

Премиерот Христијан Мицкоски апелира да се следат препораките од институците по пожарот во Трубарево, по чие избувнување потврди дека се приведени четири лица. Повикувајќи се на последните ме

- Со Меџити бев цело време на линија и јас вчера. И тој беше на линија со сите министри и Управувачкиот комитет, така што буквално сите мерки беа преземени во текот на вчерашниот ден. И денеска и ќе бидат преземени и во деновите што следат. Да се намали тензијата, нема потреба од паника, работата е целосно под контрола, изјави Мицкоски.

Се планира поголема контрола и на други места со вакви капацитети, како што нагласи, врз основа на ресурсите со кои располагаат.

- Апсолутно да. Да располагавме со функционални беспилотни летала ова немаше да се случи. За жал, државата е уништувана изминатите седум години што би рекол  „до балчак“, рече премиерот на новинарско прашање.

Во однос на чекорите што ги презема Владата за подобар систем за управување со отпад, потсети дека е распишан повик за регионална депонија за сметот во југоисточниот дел на државата, почната е продецедура за депонија за смет во југозападниот дел, а наведе и дека „се придвижил процесот за пречистителна станица во Битола, Тетово, Скопје и уште многу други работи“.

- За жал, во минатото речиси ништо не е направено по тоа прашање, но ние ќе продолжиме да рабтиме по тоа прашање. Не ги исклучувам диверизиите и во периодот што следи. Такви се извештаите што ги добиваме. Има многу центри на моќ и во државата и надвор. Има многу центри на моќ и во државата и надвор кои не сакаат оваа влада да успее. Има многу центри на моќ дома и надвор кои ќе продолжат да креираат, да шпекулираат, да лешинарат, но ќе повторам - без паника, ќе се бориме и ќе победиме, изјави Мицкоски. лв/хс/

фото: МИА архива / принтскрин и Влада 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

ЈО: По пожарот во Трубарево радијација не е измерена, контаминацијата е хемиска

ЈО: По пожарот во Трубарево радијација не е измерена, контаминацијата е хемиска

ИЈЗ: Нема отстапувања од нормалните референтни вредности што би укажале на радијација во воздухот

ИЈЗ: Нема отстапувања од нормалните референтни вредности што би укажале на радијација во воздухот

Поставена мерна станица во Трубарево која ќе биде во функција 24 часа

Поставена мерна станица во Трубарево која ќе биде во функција 24 часа

Во Дебар од 23 до 30 септември ќе се одржи Фестивалот „Албански театар во Македонија“

Во Дебар од 23 до 30 септември ќе се одржи Фестивалот „Албански театар во Македонија“

МОН: Онлајн настава во четири училишта во Гази Баба

МОН: Онлајн настава во четири училишта во Гази Баба

Мицкоски ја посети „Дрисла“: Ситуацијата е стабилна

Мицкоски ја посети „Дрисла“: Ситуацијата е стабилна

ДИК: Во Град Скопје и општините во земјава поднесени вкупно 312 листи на кандидати за градоначалници и 575 листи за советници

ДИК: Во Град Скопје и општините во земјава поднесени вкупно 312 листи на кандидати за градоначалници и 575 листи за советници

Томевски: Успешна интервенцијата на пожарот во Трубарево, целосно е под контрола, се работи на догасување

Томевски: Успешна интервенцијата на пожарот во Трубарево, целосно е под контрола, се работи на догасување

Избор на уредникот

Тошковски за „хибридните напади“: Господ не може да ме убеди дека четири пожари на депонии за три дена се случајност

Тошковски за „хибридните напади“: Господ не може да ме убеди дека четири пожари на депонии за три де...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција