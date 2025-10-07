Мицкоски до Филипче: Кажи јавно што мислиш за твојот ментор и гуру од Струмица

Гостивар, 7 октомври 2025 (МИА) - Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски на денешниот народен митинг во Гостивар во рамките на изборната кампања за локалните избори 2025 година со слоган „Вистинскиот избор! Твојот човек! Твоето место! За твојата иднина!“ го повика Венко Филипче јавно да каже што мисли за неговиот ментор и гуру од Струмица.

-Од причина што се срами да каже, и затоа што е лицемерен и едно зборува во јавноста, додека истовремено глуми и одработува и кова заеднички планови со него, го повикувам Филипче да каже јавно што мисли за неговиот ментор и гуру, дали бил добар претседател на Владата и дали тој направил добро за Македонија. Нормално не очекувам да даде одговор којшто сите ние добро го знаеме граѓаните. Затоа на овие избори секој човек во животот има момент кога треба да одлучи. Не за политика. Туку за тоа кому му верува, кого го препознава како свој. Кој е тука кога е тешко, кој не се крие кога треба да се одговори, кој го познава твоето маало, твојата мака, твојата борба, истакна Мицкоски.

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ ги повика граѓаните на 19 октомври да излезат и да гласаат за број 9 за подобра и достоинствена иднина.

-Многу е важно да излезете на избори и да гласате. Македонија е исправена и подготвена да оди напред! Нема поголема сила од народот кој верува, од народот кој знае што сака и кој знае дека иднината е во негови раце. Нашата борба не е само за една општина, не е само за еден град. Нашата борба е за секое семејство, за секое дете што сака подобро училиште, за секој млад човек што сака работа и останува тука, дома, во Македонија. Нашата борба е за достоинството на секој еден граѓанин, нагласи Мицкоски.

Носителот на листата за членови на Советот на општина Гостивар, од коалицијата „Твоја Македонија“, Мартин Андоновски во обраќањето пред сограѓаните даде ветување дека ќе биде достапен, отворен за соработка и гласот на секој оној што ќе се обрати со предлог, иницијатива или потреба.

-Ќе помогнам секогаш кога тоа е можно и ќе бидам тука за сите вас. Сакам да порачам, овие избори се избори во кои, треба да одлучиме, дали ќе избереме квалитет, чесност, стручност и посветеност, или ќе останеме во состојба на стагнација и безидејност. Знаеме зошто сме тука и знаеме чии интереси треба да браниме. Заедно, со твојот човек, за твоето место, за твојата иднина, можеме многу повеќе. Доаѓа од генерација на политичари кои немаат никаков багаж и сенки од минатото. Излегуваме пред вас со чиста совест, високо крената глава, барајќи доверба која никогаш нема да биде изневерена, истакна Андоновски.

Според него, политиките на Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, донесоа пресврт во односот кон локалната самоуправа односно по години стагнација, конечно централната власт ги поддржува општините во реализацијата на важни проекти.

Андоновски ги повика гостиварци без разлика на национална или верска припадност, да го заокружат бројот 9, да ја поддржат советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Твоја Македонија“.

На митингот во Гостивар се обрати и Дафина Стојаноска член на ИК на ВМРО-ДПМНЕ и пратеничка во Собранието, посочувајќи дека кога ВМРО-ДПМНЕ е на власт, повторно почнува да гради од темел - онаму кај што другите оставиле пепел.

Стојаноска се осврна и на противниците од СДСМ и Левица.

- Морав да го кажам ова за нив – за гостиварчани да знаат дека Димче не е патриот, туку е платеник кој одработува туѓи агенди. Одработува за Али и гласот за Димче во Гостивар е глас за Али, рече Стојановска. згм/дма/

Фото: ВМРО-ДПМНЕ; МИА