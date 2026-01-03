  • сабота, 03 јануари 2026
Логирај Се

Во март ново зголемување на платите во здравството и образованието, најави Мицкоски

  • Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ истакна дека Владата останува цврсто посветена на подобрување на животниот стандард на граѓаните преку континуирано зголемување на платите и инвестиции во клучните сектори - образованието и здравството.
Во март ново зголемување на платите во здравството и образованието, најави Мицкоски

Скопје, 3 јануари 2026 (МИА) - Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ истакна дека Владата останува цврсто посветена на подобрување на животниот стандард на граѓаните преку континуирано зголемување на платите и инвестиции во клучните сектори - образованието и здравството.

Тој, во интервју за Вечер.мк, нагласи дека зголемувањето на платите во образованието и здравството се реализира согласно веќе потпишаните четиригодишни договори со репрезентативните синдикати.

-Зголемувањето на платите во здравството и во образованието го правиме како резултат на договорите што веќе ги имаме потпишано со синдикатите, односно со репрезентативните синдикати, и тоа се договори за период од четири години, конкретно во образованието за 2025, 2026 и 2027, во зависност од капацитетот на буџетот, усогласувањето, односно зголемувањето ќе биде меѓу 7,5% и 10%, а во 2028 меѓу 10% и 12,5%, што е четиригодишен договор потпишан со репрезентативните синдикати”, рече Мицкоски.

Тој потсети дека во текот на оваа година зголемување на платите добија и припадниците на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, што е, како што потенциа, јасен показател за системски пристап кон унапредување на платите во јавниот сектор.

-Слична формула имаме и со репрезентативните синдикати во здравството; ќе потсетам дека оваа година и припадниците на Министерството за внатрешни работи добија зголемување на платите, како и припадниците во Министерството за одбрана, односно во армијата, и така натаму, така што апсолутно се грижиме за стандардот на граѓаните и на вработените во рамките на нашите можности и така ќе продолжиме и во иднина, а го фасилитираме и социјалниот дијалог помеѓу работниците и работодавачите, истакна Мицкоски. вг/

Фото: МИА Архива

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски: Пензиите се зголемуваат, а сиромаштијата се намалува

Мицкоски: Пензиите се зголемуваат, а сиромаштијата се намалува

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Мицкоски: За година и половина ги реализиравме сите цели, ја затекнавме државата со наследени проблеми, но воспоставивме одговорно и домаќинско управување

Мицкоски: За година и половина ги реализиравме сите цели, ја затекнавме државата со наследени проблеми, но воспоставивме одговорно и домаќинско управување

Николоски: Покажавме како се чува националното единство, да се бориме за нашите интереси без да виткаме кичма

Николоски: Покажавме како се чува националното единство, да се бориме за нашите интереси без да виткаме кичма

Мицкоски: Од новиот државен јавен обвинител очекувам немилосрдно да застане на страната на правдата

Мицкоски: Од новиот државен јавен обвинител очекувам немилосрдно да застане на страната на правдата

Грција ќе вложи 420 милиони за автопат кон Евзони и надградба на автопатите, официјално започнува 35-годишната концесија вредна неколку милијарди евра

Грција ќе вложи 420 милиони за автопат кон Евзони и надградба на автопатите, официјално започнува 35-годишната концесија вредна неколку милијарди евра

Изјава на премиерот Мицкоски по отвoрање на градинка во Таринци, општина Карбинци (во живо)

Изјава на премиерот Мицкоски по отвoрање на градинка во Таринци, општина Карбинци (во живо)

Маренец тешко повреден во фабрика во Кавадарци 

Маренец тешко повреден во фабрика во Кавадарци 

Избор на уредникот

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Мицкоски: Изградбата на патиштата е повеќе од одлично со оглед на очекувањата 

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција