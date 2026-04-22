  среда, 22 април 2026
Мицкоски: Во Европа нема втор пример како нас во однос на евроинтеграцијата, билатерализацијата го прави процесот неизвесен

  • Имаме чувство дека процесот се билатерализира, а ние сме жртва на булинг што го прави земја-членка на ЕУ по принципот - „ние сме внатре, вие сте надвор, ако сакате да бидете внатре, мора да ги прифатите нашите услови, во спротивно ќе останете надвор“. А тие услови немаат ништо заедничко со Копенхагеншките критериуми, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговорајќи на новинарски прашање, што планира да направи македонската влада за деблокирање на процесот на проширување со оглед на билатералните пречки, особено сега, кога во Буграија се одржаа парламентарни избори.
Мицкоски: Во Европа нема втор пример како нас во однос на евроинтеграцијата, билатерализацијата го прави процесот неизвесен

Скопје, 22 април 2026 (МИА) - Имаме чувство дека процесот се билатерализира, а ние сме жртва на булинг што го прави земја-членка на ЕУ по принципот - „ние сме внатре, вие сте надвор, ако сакате да бидете внатре, мора да ги прифатите нашите услови, во спротивно ќе останете надвор“. А тие услови немаат ништо заедничко со Копенхагеншките критериуми, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговорајќи на новинарски прашање, што планира да направи Македонската влада за деблокирање на процесот на проширување со оглед на билатералните пречки, особено сега, кога во Буграија се одржаа парламентарни избори.

Мицкоски уште еднаш го повтори ставот дека земјава бара гаранции од Европскиот совет за да го исполни барањето за повторно менување на Уставот.

-Нашата позиција е многу јасна - ние сме подготвени како Влада да седнеме со нашите соседи и да разговараме за надминување на овој проблем, но за нас се поважни гаранциите кои ние ќе ги добиеме и ги очекуваме од Европскиот совет за нашиот македонски идентитет, дека нема да има дополнителни билатерални прашања кои повторно некој ќе ги отвори. И трето, што правиме со македонската заедница, која, за жал, во Бугарија не може да формира невладина организација, а камоли нешто повеќе и покрај тоа што Европскит суд за човекови права има донесено најмалку 14 пресуди со кои се бара од Бугарија да дозовли барем регистриање невладини организации, нагласи Мицкоски.

Владата, потенцира, има јасна позиција за иднината на земјата, а тоа е ЕУ, но тоа што фрустрира е, рече, билатерализацијата на пристапниот процес.

-Нашата позиција како Влада е јасна - дека иднината на земјата е во рамки на ЕУ и тука немаме никаква дилема. Но, што е тоа што ги фрустрира македонските граѓани и што ја прави македонската европска индина незивесна? Тоа е процесот на билатерализација на пристапните преговори за кој чувствуавме дека за нас е исклучително тежок и фрустрирачки. Ние овој процес го почнавме пред 26 години, кога го потпишавме договорот за ССА, пред 21 година официјално станавме кандидати, а од 2009-та  го добивме првиот позитивен Извештај од ЕК за почеток на преговорите. За жал, поради билатералните прашања, овој процес за нас се претвори во приказна без крај. Попатно го променивне своето знаме, ги променивме своите банкноти, неколку пати го менувавме Уставот, а последно го променивме и уставното име. Зарем има втор пример во Еврола што може приближно да каже дека направил нешто како нас во името на европските интеграции? Втор  пример нема. И повторно се бара сега од нас - промена на Уставот, истакна Мицкоски. мч/вг/

Муцунски - Бауер: Проширувањето на ЕУ претставува геополитичка неопходност за стабилноста и безбедноста на Европа

Мицкоски - Штокер: Има голем потенцијал за интензивирање на економската соработка меѓу двете земји

ДПТМ: Поддржуваме реформи во високото образование, но со зачувување на принципите на повеќејазичност и образовен плурализам

Во 2025 година создадени 417 килограми комунален отпад на жител 

Мицкоски од Виена: Определбата на Владата е јасна, градиме економија што создава, а не само троши

Просечната нето-плата во февруари 46.159 денари

Грција и шесте земји од Западен Балкан усвоија Делфи-декларација за ЕУ-перспективата на регионот

Градоначалникот Јакупоски задоволен од текот на работите за изградба на новиот резервоар за вода во Ростуше

Мицкоски: Во Европа нема втор пример како нас во однос на евроинтеграцијата, билатерализацијата го прави процесот неизвесен

Мицкоски: Во Европа нема втор пример како нас во однос на евроинтеграцијата, билатерализацијата го п...

