  • понеделник, 06 октомври 2025
Логирај Се

Мисиркини ќофтиња во сос од домати

Мисиркини ќофтиња во сос од домати

Овој рецепт за сочни мисиркини ќофтиња во богат сос од домати е идеален избор за семеен ручек или вечера. Комбинацијата од меленото месо, свежите зачини и доматниот сос создава топло, ароматично јадење што совршено се комбинира со шпагети, пире или ориз. Подгответе го за 30–40 минути и уживајте во домашен вкус со италијански шмек.

 Состојки:

  • 1 кесичка зачин за ќофтиња
  • 500 грама мелено мисиркино месо
  • 50 грама пармезан (рендан)
  • 2 лажици сечкан магдонос
  • 2 лажици маслиново масло
  • ½ главица кромид (ситно сечкан)
  • 2 чешниња лук (ситно сечкани)
  • 400 грама сечкани домати 
  • 200 мл пасирани домати (доматен сос)
  • 1 лажичка шеќер
  • ½ лажичка оригано
  • ½ лажичка босилек 

Подготовка:

Содржината од кесичката со зачин за ќофтиња измешајте ја со 70 мл млака вода и оставете ја неколку минути да отстои.
Во хидратираниот зачин додадете го меленото месо, пармезанот и магдоносот. Мешајте  додека не добиете компактна смеса. Формирајте мали ќофтиња (околу 10–15 парчиња).
Загрејте го маслото во подлабока тава. Испржете ги ќофтињата од сите страни додека не добијат златно-кафена боја. Извадете ги на страна.
Во истата тава додадете го сечканиот кромид и пропржете го неколку минути. Потоа додадете го лукот и кратко запржете додека не замириса. Во тавата додадете ги сечканите домати, доматниот сос, шеќерот, ориганото и босилекот. Оставете да зоврие, потоа вратете ги ќофтињата во сосот. Гответе на тивок оган 20–30 минути, додека сосот се згусне и вкусовите се соединат.
Послужете ги ќофтињата со сосот врз шпагети, или по желба со пире или варен ориз.

 

Тагови

Мисиркини ќофтиња во сос од домати

Можно е и ова да ти се допаѓа

По разводот на поранешната сопруга и должи 200.000 евра бидејќи целосно се посветила на работата дома

По разводот на поранешната сопруга и должи 200.000 евра бидејќи целосно се посветила на работата дома

Се одбележува Светскиот ден на церебралната парализа

Се одбележува Светскиот ден на церебралната парализа

Турските власти го забранија концертот на Роби Вилијамс во Истанбул поради безбедносни причини

Турските власти го забранија концертот на Роби Вилијамс во Истанбул поради безбедносни причини

Нема веќе хартиени карти, „Рајанер“ ќе прифаќа само дигитални авионски влезници

Нема веќе хартиени карти, „Рајанер“ ќе прифаќа само дигитални авионски влезници

Истражување: Тикток препорачува порносодржини на детски профили

Истражување: Тикток препорачува порносодржини на детски профили

Ролат од тиква со крем од костени

Ролат од тиква со крем од костени

Почина Патрик Мареј од „Сплетки“

Почина Патрик Мареј од „Сплетки“

Тејлор Свифт денеска го издава новиот албум

Тејлор Свифт денеска го издава новиот албум

Избор на уредникот

Сведоштва во Сенатот на САД (1): Дури и тинејџери на 16 и 17 години страдале, аутопсијата покажала дека тоа е од мНРА КОВИД вакцините!

Сведоштва во Сенатот на САД (1): Дури и тинејџери на 16 и 17 години страдале, аутопсијата покажала д...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција