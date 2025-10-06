Мисиркини ќофтиња во сос од домати

Овој рецепт за сочни мисиркини ќофтиња во богат сос од домати е идеален избор за семеен ручек или вечера. Комбинацијата од меленото месо, свежите зачини и доматниот сос создава топло, ароматично јадење што совршено се комбинира со шпагети, пире или ориз. Подгответе го за 30–40 минути и уживајте во домашен вкус со италијански шмек.

Состојки:

1 кесичка зачин за ќофтиња

500 грама мелено мисиркино месо

50 грама пармезан (рендан)

2 лажици сечкан магдонос

2 лажици маслиново масло

½ главица кромид (ситно сечкан)

2 чешниња лук (ситно сечкани)

400 грама сечкани домати

200 мл пасирани домати (доматен сос)

1 лажичка шеќер

½ лажичка оригано

½ лажичка босилек

Подготовка:



Содржината од кесичката со зачин за ќофтиња измешајте ја со 70 мл млака вода и оставете ја неколку минути да отстои.

Во хидратираниот зачин додадете го меленото месо, пармезанот и магдоносот. Мешајте додека не добиете компактна смеса. Формирајте мали ќофтиња (околу 10–15 парчиња).

Загрејте го маслото во подлабока тава. Испржете ги ќофтињата од сите страни додека не добијат златно-кафена боја. Извадете ги на страна.

Во истата тава додадете го сечканиот кромид и пропржете го неколку минути. Потоа додадете го лукот и кратко запржете додека не замириса. Во тавата додадете ги сечканите домати, доматниот сос, шеќерот, ориганото и босилекот. Оставете да зоврие, потоа вратете ги ќофтињата во сосот. Гответе на тивок оган 20–30 минути, додека сосот се згусне и вкусовите се соединат.

Послужете ги ќофтињата со сосот врз шпагети, или по желба со пире или варен ориз.





