Скопје, 5 април 2023

- Времето ќе биде променливо облачно со повремени слаби врнежи од дожд, на планините и некои повисоки места врнежите ќе бидат од слаб снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој наместа долж Повардарието повремено ќе засилува. Минималната температура ќе биде во интервал од -1 до 4, а максималната ќе достигне од 5 до 14 степени.

Во Скопје променливо облачно со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 1, а максималната ќе достигне до 8 степени.

- Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ денеска ќе престојува во официјална посета на Северна Македонија. Пленковиќ, кој ќе предводи делегација во која се високи владини претставници за економски прашања и за надворешни работи и членови на хрватскиот Сабор, ќе биде пречекан со највисоки државни и воени почести од страна на премиерот Димитар Ковачевски. Веднаш по церемонијата на пречекот, предвидена е тет-а-тет средба на Ковачевски и Пленковиќ, по што ќе следуваат билатерални разговори на двете делегации.

- Шефот на дипломатијата, Бујар Османи на маргини на Министерскиот состанок на НАТО во Брисел разговараше со државниот секретар на САД, Ентони Блинкен и советникот на Стејт департментот, Дерек Шоле.

Во фокусот на разговорите беше соработката и активностите во рамки на Стратешкиот дијалог, регионалните актуелности, поддршката за постигнатиот договор меѓу Косово и Србија, како и политичките состојби во земјава, соопшти МНР.

- Министерката за животна средина и просторно планирање, Каја Шукова денеска ќе потпише договор со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) за грант средства обезбедени од Шведска агенција за меѓународна развојна соработка (СИДА), наменети за техничка поддршка за спроведување на проектот „Регионален проект за цврст отпад“.

- Државната комисија за спречување на корупцијата денеска ќе одржи Годишна конференција за оценка на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025.

- Во трговијата на мало од денеска килограм свежи домати може да се продава најмногу за 70 денари за килограм, свежите краставици до 75 денари за килограм, килограм кромид до 60 денари, килограм карфиол до 70 денари, килограм свежи зелени пиперки до 90 денари, килограм грав до 75 денари, килограм леќа до 110 денари, килограм банани до 70 денари, килограм портокали до 55 денари, килограм мандарини до 60 денари и килограм лимони до 55 денари.

- Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да не наседнуваат на лажни електронски пораки кои се појавиле деновиве во име на директорот на Бирото за јавна безбедност (БЈБ) и предупредува дека се работи за обид за измама во меѓународни рамки.

- Вонпарламентарното Христијанско-демократско движење, основано од поранешниот премиер на Црна Гора, Здравко Кривокапиќ, во доцна синоќа објави дека на шефот на државата во заминување Мило Ѓукановиќ, ден по поразот на изборите, инспекторатот доставил наредба да бидат урнати негови дивоградби во Никшиќ бидејќи се во спротивност со општинскиот просторно - урбанистички план.

- Францускиот претседател Емануел Макрон денеска пристигна во Пекинг во тридневна државна посета на Кина. Тоа е прва посета на шеф на француската држава на Кина од 2019 година. Францускиот и американскиот претседател Емануел Макрон и Џо Бајден, пред посетата на францускиот лидер на Пекинг, телефонски се договорија да побараат од Кина да ја забрза својата помош за ставање крај на војната во Украина, соопшти Елисејската палата.

- Украинскиот претседател Володимир Зеленски денеска пристигна во Полска, соопшти кабинетот на полскиот претседател.

- Велика Британија го блокираше онлајн преносот на ОН на неформалниот состанок на Советот за безбедност посветен на Украина, на кој треба да зборува руската комесарка за правата на децата, Марија Лвова-Белова, за која Меѓународниот кривичен суд за воени злосторства имам издадено налог за апсење.

- „Нема случај“ напиша поранешниот американски претседател Доналд Трамп на својата социјална мрежа „Вистина“ (Truth Social) за демешното обвинение протво него во судот во Мехетен во Њујорк и додаде дека „ништо не е направено незаконски“.

- Со резолуција, за која наскоро ќе се расправа во францускиот Парламент, се бара руската паравоена група „Вагнер“, која е многу активна на украинскиот фронт, да се најде на списокот на терористички организации на Европската унија, јавија француски медиуми. Необврзувачкиот текст, што пратениците ќе го разгледаат на 9 мај, се однесува на „бројните злоупотреби врз цивилното население“ во Украина извршени од таа група, од кои некои би можеле да се оквалификуваат како „воени злосторства“.

- Израелски авиони ја нападнаа Газа рано утринава по ракетниот напад од палестинската енклава на израелска територија. Израелската полиција упадна во џамијата Ал-Акса во Стариот град во Ерусалим утрово, пукајќи со шок бомби врз палестинци кои фрлаа петарди врз нив во излив на насилство за време на чувствителна празнична сезона. Палестинските милитанти во Газа одговорија со ракетен оган врз јужниот дел на Израел, што предизвика повеќекратни израелски воздушни напади.

- Иранските безбедносни сили убиле најмалку 537 лица во задушувањето на протестите што почнаа во септември минатата година во земјата, соопшти Иранската организација за човекови права.

- Хуманитарен брод на „Лекари без граници“ синоќа спаси 440 мигранти од брод зафатен во невреме во меѓународни води во близина на Малта, соопшти денеска невладината организација.

- Јапонија денеска соопшти дека планира да им понуди на пријателски земји финансиска поддршка за зајакнување на нивната одбрана, како прво недвосмислено отстапување на Токио од правилата со кои се забранува меѓународна помош за воени цели.

- Иако студиото „Амазон“ смета дека серијата е успешна и дека гледаноста ќе расте, според податоците и според познавачите, „Господар на прстените: Прстените на моќта“ (The Lord of the Rings: The Rings of Power) има огромно намалување на гледаноста во САД.