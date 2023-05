МИА Радио флеш

25 мај 2023

- Собранието денеска треба да ја продолжи 115. пленарна седница на која на дневен ред се останати триесетина точки. Меѓу нив се и законите поврзани со изградбата на коридорите 8 и 10 д. За четири од нив е завршена расправата и треба само да се гласа, додека денеска се очекува да започне дебата за измените и дополнувањата на Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп– Битола), по скратена постапка.

Расправата е завршена за измените и дополнувањата на Законот за работни односи, на Законот за експропријација, на Законот за градење и на Законот за урбанистичко планирање.

- Премиерот Димитар Ковачевски ќе се обрати денеска на пуштање во употреба на магистралниот пат Куманово - Страцин.

Како што соопштија од владината прес -служба, на настанот обраќања ќе имаат и министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски и директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, Ејуп Рустеми.

- Реформската агенда на Србија, партнерството на земјата со ОБСЕ и помошта што ѝ ја дава Мисијата на ОБСЕ во Србија за реализирање на овие процеси ќе бидат главните теми на дводневната посета на претседавачот со ОБСЕ и министер за надворешни работи, Бујар Османи на Белград.

Како што соопшти МНР, Османи, денеска, во Белград ќе има средби со претседателот на Србија, Александар Вучиќ, премиерката Ана Брнабиќ, а со неговиот домаќин, Ивица Дачиќ, прв вицепремиер за надворешна политика и безбедност и министер за надворешни работи, ќе одржат и заедничка прес-конференција.

- Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со дел од раководството на МВР денеска ќего посетат Одделот за воздухопловни единици во седиштето на Хеликоптерската единица за полициски намени во Идризово.

Како што најави МВР, министерот Спасовски ќе има состанок со раководството на Одделот за воздухопловни единици, по што следи разгледување на воздухопловите со опрема поставени на платото пред хеликоптерските хангари.

- Македонската академија на науките и уметностите и Истражувачкиот центар за животна средина и материјали, ја организираат Првата конференција за наука за материјали која ќе се одржи од денеска до 27 мај во Амфитеатарот на МАНУ, со почеток од 9 часот.

Како што соопшти МАНУ, воведни обраќања на научниот собир ќе имаат Љупчо Коцарев, претседател на Македонската академија на науките и уметностите, како и Глигор Јовановски, претседател на Организациониот одбор на конференцијата при МАНУ.

- Предавања во рамки на промотивната кампања за борба против корупцијата „Бидете херои на чесноста“ ќе се одржат денеска основните училишта „Браќа Рамиз - Хамид” во Општина Шуто Оризари и „Војдан Чернодрински“ во Општина Карпош, со учество на Билјана Ивановска, претседателка на Државна комисија за спречување на корупција.

Преку кампањата учениците и ученичките се едуцираат за поимите интегритет и корупција, сé со цел да ја подигнеме свеста кај нив за штетните ефекти од корупцијата, како и да создадеме антикорупциско движење во земјава кое би придонело за општество со нулта толеранција за корупција.

- Министерството за здравство денеска ќе ја презентира платформата „Мое здравје“ која, како што најави, ќе им овозможи на сите граѓани да имаат лесен пристап и увид во личните здравствени податоци.

„Апликацијата вклучува едукативен и интерактивен пристап кон здравственото досие на секој корисник и дава можност да се има увид во дијагностичките анализи, упатите за специјалистички прегледи, вакцините и сертификатите за вакцинација и други информации во форма на лично здравствено досие. Во рамки на ова дигитално решение ќе бидат овозможени и детални информации за сите извршени здравствени услуги“, најавува МЗ.

- На комеморација во Белата куќа по повод првата годишнина од масовното убиство во училиштето во Увалде, во сојузната држава Тексас, американскиот претседател Џо Бајден го повтори својот повик за забрана за продажба на автоматско оружје.

Претседателот, во придружба на сопругата Џил, кажа дека тоа е „тежок ден“ за семејствата додека гореа 21 бела свеќа во спомен на 19-те деца и двајцата наставници кои беа убиени од 18-годишник во основното училиште Роб во Увалде.

- Испораките на борбени авиони Ф-16 за Украина ќе бидат сигнал дека Русија ќе биде губитникот, а колку побрзо се спроведе оваа одлука, толку подобро, изјави денеска украинскиот претседател Володимир Зеленски.

-Првиот украински Ф-16 ќе биде еден од најсилните сигнали од светот дека Русија ќе ја изгуби својата агресивна војна. Ќе биде послаба и изолираа, рече Зеленски во своето редовно ноќно видео обраќање до нацијата, наведуваат британските медиуми.

- Американските разузнавачки агенции не знаат точно кој го извршил нападот со беспилотно летало врз Кремљ во Москва овој месец, но укажуваат дека тој би можел да биде дел од серијата тајни акции со кои управуваат тајните служби на Украина, пишува „Њујорк Тајмс“.

Според американски претставници, цитирани од весникот, нападот со два дрона „веројатно бил организиран од една од украинските специјални воени или разузнавачки единици“.

Нападот, посочува „Њујорк Тајмс“, е последен во серијата тајни напади врз руски цели кои администрацијата на американскиот претседател Џозеф Бајден ја држат во состојба на немир.

- Добитникот на Нобеловата награда за мир за 2022 година, белорускиот адвокат за човекови права Алес Бијаљацки беше префрлен пред околу еден месец во озлогласено суровиот затвор во Белорусија и оттогаш ништо не се знае за него, изјави неговата сопруга Наталија Пинчук.

Бијалијачки издржува десетгодишна затворска казна, а според неговата сопруга, нема информации за него откако е префрлен во казнено-поправниот дом N9 во градот Горки, каде се наоѓаат повеќекратни прекршители на законот.

- Канцеларијата на Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци (УНХЦР) соопшти дека вкупно 8.249.055 украински бегалци пристигнале во европските земји од почетокот на руската инвазија врз Украина.

Според податоците на УНХЦР, само изминатата недела бројот на бегалци се зголемил за 8.766.

Во периодот од 24 февруари 2022 година до 23 мај 2023 година, дури 2.852.395 лица побарале засолниште во Русија.

- Во Судан има над милион лица внатрешно раселени лица откако минатиот месец во оваа земја избија судири меѓу суданската армија и паравоената група Сили за брза поддршка (РСФ), наведува Меѓународната организација за миграција (ИОМ).

Организацијата ги повика сите инволвирани страни „да ја осигураат безбедноста на хуманитарците и да им овозможат неограничен пристап за да можат да им помогнат на најранливите категории “, пренесе агенцијата Анадолија.

-Лидерката на „БСП за Бугарија“ Корнелија Нинова изјави дека БСП ќе биде опозиција на владата на ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС со ротациски премиери.

БСП ќе биде опозиција на таквиот владин кабинет, изјави лидерката на „БСП за Бугарија“ Корнелија Нинова на прашањето на бТВ дали нејзината партија ќе ја поддржи владата предложена од двете најголеми коалиции по парламентарните избори во Бугарија, од „Промените продолжуваат - Демократска Бугарија“ (ПП-ДБ) и ГЕРБ-СДС.

- Рокенрол-кралицата Тина Тарнер, чии поп-хитови и соул-класици како „The Best“ и „What's Love Got to Do With It“ ја направија светска музичка икона, почина вчера на 83-годишна возраст, во Цирих, Швајцарија.

Родена во американската сојузна држава Тенеси во фармерско семејство, оваа глобална суперѕвезда почнала како еден од придружните вокали во „Кралевите на ритамот“ на нејзиниот сопруг Ајк. Првично се прославија како група, во 60-тите, со песни како „Proud Mary“ и „River Deep, Mountain High“... Но, со Ајк се разведоа 1978 година, поради неговото злоставување кон неа. Сепак, потоа таа постигна уште поголем успех како солопејачка, во 80-тите. Тина Тарнер е позната по своите енергични настапи и нејзиниот моќен и „лут“ глас.

Среќата, вели, ја нашла со својот втор сопруг - германскиот музички продуцент Ервин Бака. Тие почнаа да се гледаат во средината на 80-тите, а се венчаа 2013 година.

Пејачката последниве години страдала од голем број здравствени проблеми - рак, мозочен удар и откажување на бубрезите.

Има освоено осум „Греми“ награди и беше примена во Рокенрол-куќата на славните во 2021. како солоуметник. Но, првпат беше претставена со поранешниот сопруг Ајк, во 1991 година.