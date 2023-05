МИА Општински пул

16 мај 2023

Демир Капија - МВР за МИА информира дека демиркапијците кои изутрината беа најдени со прострелни рани во нивните домови се на возраст од 72 и 34 години.

- Денеска во 06.50 часот во Полициската канцеларија Демир Капија било пријавено дека во нивните домови со прострелни рани биле пронајдени Б.М.(34) и М.К.(72), двајцата од Демир Капија. Смрт кај двајцата констатирал лекар од Итна медицинска помош, а во координација со јавен обвинител на местото се врши увид, соопштија од МВР.

Убиство и самоубиство ја потресе демиркаписката и Тиквешката јавност.

Видно потресен, градоначалникот на Демир Капија, Лазар Петров потврди за МИА дека се случил немил настан, но не знаеше да каже детали за случајот. Изрази жалење и очекува истрагата да покаже што точно се случило.

Според првичните сознанија, повозрасниот демиркапиец по претходна расправија пукал во соседот што живеел над него во зграда, па се самоубил.

ОЈО Кавадарци се уште врши увид во зградата во која се пронајдени тела на две починати лица. Се преземаат дејствија за испитување на настанот.

Охрид – Кибер-заканите се предизвици со кои постојано ќе се соочуваме и оттаму потребата од постојана работа на зајакнување на нашата отпорност кон нив. Преку експертски конференции разменуваме искуства и знаења, градиме заеднички одговор на заканите. Прашањата од областа на кибер-безбедноста не се проблем на поединецот, на агенција, министерство, влада, општество, држава, тоа се глобални предзивици. За жал, руската војна против Украина само ја нагласи важноста од зајакнување на безбедноста и во дигиталниот свет, рече министерката за информатичко општество и администрација, Славица Грковска, во обраќањето пред учесниците на конференцијата „Балкански денови за кибер-безбедност 2023“.

Кога станува збор за процесот на дигитализација и принципите на добро владеење во земјата, таа ја искористи можноста пред стотината експерти за кибер-безбедност од земјата и регионот да презентира некои од активностите што ги спровела Владата во таа насока. Тука ги посочи активностите за координирање на работата на Националниот совет за дигитална трансформација на општеството, на начин што во него се вклучени сите засегнати страни.

- За првпат тоа тело е уредено на таков начин, вклучувајќи претставници на повеќе министерства, АЕК, МАСИТ, две парламентарни комисии предводени од опозицијата, што е особено важно за континуитет на активностите, тоа да трае подолгно од еден мандат. Потоа во него се вклучени академската фела, студентите во браншата, банкарските асоцијации, сите засегнати страни. Кога се збогува за дигиталната трансформација на општеството, сакам да нагласам дека истовремено зборуваме и за кибер-безбедноста, не можеме и не смееме на неа да гледаме оддвоено, бидејќи паралелно со дигиталната трансформација на општество мора да изградиме доверба кај граѓаните, да знаат дека при користењето на дигиталните услуги нивните податоци ќе бидат заштитени. Тоа е можно единствено доколку им се пружи безбедна инфраструктура и алатки што ќе ја зајакне нивната доверба во институциите, рече Грковска.

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, Јетон Акику, од своја страна истакака дека важноста на овој настан во Охрид произлегува од можноста што ја нуди на експертите, практичарите и регулаторите да седнат заедно и да споделат знаења и искуства во областа на кибер-безбедноста.

- Кибер-безбедноста прерасна во критична грижа за владите, компаниите, поедниците во светски рамки. Таа не е само техничко туку повеќе стратешко прашање што ги засега саите акспетки на живеењето. За Балканот прашањето на кибер-безбедноста е од посебна важност оттаму што како регион бележи забрзан развој на дигиталната трансформација и инфраструктура, соодветно се соочува со кибер-напади и онлајн измами. Тука сме да учиме еден од друг и да соработуваме во справувањето со предизвиците, рече тој.

За заменик-директорот на Женевскиот центар за управување со безбедносниот центар, Марк Доунс, единствениот начин за справување со заканите кога е во прашање безбедноста во сферата, е преку унапредување на меѓусебната координација и соработка, како на експертско така и на техничко ниво, пријавуваат инциденти, воспоставување безбедносни стандарди и размена на информации.

- Покрај воспоставената меѓусебна сорботка како начин за справување со безбедносните предизвици, клучен фактор е таа да се заснова на доверба и оттаму важноста на собирите како овој, каде им се овозможува на учесниците од повеќе земји преку непосреден контакт да споделуваат искуства, да промовираат заеднички интереси и да ја зајакнуваат довербата, нагласи тој.

Собирот во Охрид се одржува во организација на Женевскиот Центар за управување со безбедносниот сектор (DCAF - Geneva Centre for Security Sector Governance), Форумот за справување со инциденти и безбедносни тимови (FIRST- Forum for Incident Response and Security Teams) и MKD-CIRT Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти при Агенцијата за електронски комуникации.

Конференцијата во Охрид е прв од низата предвидени настани во контекст на остварувањето на проектот „Добро владеење во областа на сајбер безбедноста на Западен Балкан“ поддржан од Канцеларијата за надворешни работи, комонвелтот и развој на Обединетото Кралство. На овој и на следните настани се предвидува да се прошири и на професионален начин мрежата на соработка меѓу професионалците од областа во регионот со запознавање на техниките и процедурите на водечки експерти за сајбер-безбедност.

Скопје - Во основното училиште „Петар Поп Арсов” во Општина Карпош, денеска почнува промотивна кампања за борба против корупцијата „Бидете херои на чесноста“.

Како што е најавено од организаторите, на почетокот на кампањата ќе се обратат Билјана Ивановска, претседателка на Државна комисија за спречување на корупција и Јоана Козма, директор на Канцеларијата на Меѓународната фондација за изборни системи (IFES) Скопје.

Кампањата има за цел да ја подигне свеста кај учениците и ученичките за штетните ефекти од корупцијата, поточно да се едуцираат за поимите интегритет и корупција, како учениците и ученичките да ја идентификуваат корупцијата и воедно да се создаде антикорупциско движење во земјава што пак ќе придонесе за општество без корупција.

Оваа кампања на Државна комисија за спречување на корупција, е дел од Активноста за анти-корупција и интегритет која ја спроведува Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС а е финансирана од УСАИД.

Скопје - Во соработка со партнерите од општина Ново Брдо-Косово, во Центарот за култура во Општина Ѓорче Петров се одржа првиот јавен консултативен настан за почетокот во изработката на ЛЕАП-локален економски акциски план на општината.Ваков стратешки документ во Општина Ѓорче Петров, информираат од општината, последен пат е изработен во 2005 година со важност до 2012 година.- Овој проект кој е од исклучително значење за животната средина е проект од Програмата за прекугранична соработка, дел од IPA II-Програмата за прекугранична соработка, финансиран од Европската Унија. Основната цел на овој документ е да креира повеќегодишна стратегија и политики за заштита и унапредување на животната средина и природата. Процесот на негова изработка ќе трае неколку месеци, при што ќе се работи интензивно, континуирано и квалитетно, се појаснува во соопштението од Општина Ѓорче Петров.

Скопје - Од ЈП Улици и патишта Скопје информираат дека во зависност од временските услови денеска и утре ќе се реализират градежни активности за асфалтирање на пешачки патеки на ул. „Даме Груев“ во насока на движење од крстосницата со улица „Димитрие Чуповски“ до улица „Македонија“.

Во периодот од 8 часот наутро до 15 часот попладне, ќе биде воведен времен режим на сообраќај.

- Времениот режим ќе биде обележан со соодветна сигнализација, а поради изведба на градежните активности ќе биде затворена една коловозна лента на 16.05.2023г., а потоа на 17.05.2023г. ќе биде затворена и другата коловозна лента во спротивната насока, појаснуваат од ЈП Улици и патишта Скопје.

Апелираат до сите учесници во сообраќајот до завршување на градежините активности да бидат внимателни и да ја прилагодат својата брзина на движење според условите на патот.

Скопје - Од ЈП Водовод и Канализација информираат дека денеска поради дефект на приклучна цевка од ф - 2 цола на бул. „Никола Карев“ бр.9 во населба Центар, во периодот од 09.00 часот па се до отстранување на дефектот без вода ќе останат дел од корисниците од булеварите „Никола Карев“ и „Трета Македонска Бригада“, како и објектот на амбулантата Пролеќе.

Без вода денеска ќе бидат и дел од корисниците од ул. „Благоја Страчков“, поради дефект на приклучна од Ф-3/4 мм на ул.„Благоја Страчков“ бб раскрсница со „Ристо Шишков“ во населба Центар. Како што информираа од ЈП Водовод и канализација-Скопје водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до санирање на дефектот.