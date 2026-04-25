МИА Најави - МКД

26 април 2026

Скопје - Во Собранието продолжува дебатата „Гласот на граѓаните во Собранието: Национална дебата за улогата на Собранието во процесот на пристапување во ЕУ“. (сала Голема купола/12:00)

Скопје - Прес-конференција на Движењето ЗНАМ. (седиште на ЗНАМ, ул. Климент Охридски бр.66/12:00)

Битола - Интернационален фестивал на монодрама во чии рамки ќе бидат изведени монодрамата „Во темнината“ (Центар за култура, голема сцена/18:30) и монодрамата „Глупости“ (Центар за култура, нова сцена/20:00)

Скопје - Меморијална дуатлон трка во чест на основачот на Триатлон федерацијата на Македонија, Ѓоко Кузмановски. (СЦ Јане Сандански/09:00-13:30)

Скопје - Меморијален планинарски марш во чест и сеќавање на проф. д-р Љупчо Меловски. (Горно Количани/07:30)

