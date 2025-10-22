  • четврток, 23 октомври 2025
Логирај Се

Мециновиќ: Противкандидатот се среќава со Меџити, јас со скопјани - од таму ми беше и ќе ми биде поддршката

  • Денеска мојот против кандидат зборува за тоа од каде ми доаѓале гласовите, од каде ќе ми дојдат гласовите, и почнува да зборува за некоја теорија на заговор, вели кандидадтот на Левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, во изјава за медиумите
Мециновиќ: Противкандидатот се среќава со Меџити, јас со скопјани - од таму ми беше и ќе ми биде поддршката

22 октомври 2025 

Денеска мојот против кандидат зборува за тоа од каде ми доаѓале гласовите, од каде ќе ми дојдат гласовите, и почнува да зборува за некоја теорија на заговор, вели кандидадтот на Левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, во изјава за медиумите, што МИА ја пренесува интегрално.

Владиниот кандидат се сретна со ВРЕДИ, ја доби нивната подршка. Јас се среќавам со скопјани.

И ќе продолжиме да се среќаваме со скопјани.

Затоа што скопјани се охрабрени, и во се поголем број ќе излезат во вториот круг.

Овој контигент кој го создадовме само ќе расте.  

https://youtu.be/rvWY9qVUIx0?si=c0wQO_46BXNwH3tb

ПП Левица

Можно е и ова да ти се допаѓа

Меџити: Ова е чиста победа, изградена со доверба и љубов кон Чаир

Меџити: Ова е чиста победа, изградена со доверба и љубов кон Чаир

Милошоски: Победа на ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг во 33 општини, поддршката од граѓаните ни е потврдена и на локално ниво

Милошоски: Победа на ВМРО-ДПМНЕ во првиот круг во 33 општини, поддршката од граѓаните ни е потврдена и на локално ниво

Мицкоски: Иднината на државата е во ЕУ

Мицкоски: Иднината на државата е во ЕУ

Ѓорѓиевски: Ќе направиме генералка во цело Скопје во првите 72 часа, сметот и мини депониите ќе бидат минато по 2 ноември

Ѓорѓиевски: Ќе направиме генералка во цело Скопје во првите 72 часа, сметот и мини депониите ќе бидат минато по 2 ноември

Бојковска: Градот Скопје не ги извршува надлежностите коишто ги има, извршен е инспекциски надзор над „Комунална хигиена“ 

Бојковска: Градот Скопје не ги извршува надлежностите коишто ги има, извршен е инспекциски надзор над „Комунална хигиена“ 

Под истрага 12 лица осомничени за лихварство и перење пари

Под истрага 12 лица осомничени за лихварство и перење пари

Василевска: Гласот за Орце Ѓорѓиевски е глас за достоинство и враќање на урбаниот живот во градот Скопје

Василевска: Гласот за Орце Ѓорѓиевски е глас за достоинство и враќање на урбаниот живот во градот Скопје

Средба Мицкоски - Страмер: Разговарано за продлабочување на билатералната соработка и поддршката од Обединетото Кралство

Средба Мицкоски - Страмер: Разговарано за продлабочување на билатералната соработка и поддршката од Обединетото Кралство

Избор на уредникот

Мицкоски: Иднината на државата е во ЕУ

Мицкоски: Иднината на државата е во ЕУ

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција