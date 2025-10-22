Мециновиќ: Противкандидатот се среќава со Меџити, јас со скопјани - од таму ми беше и ќе ми биде поддршката

22 октомври 2025

Денеска мојот против кандидат зборува за тоа од каде ми доаѓале гласовите, од каде ќе ми дојдат гласовите, и почнува да зборува за некоја теорија на заговор, вели кандидадтот на Левица за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, во изјава за медиумите, што МИА ја пренесува интегрално.

Владиниот кандидат се сретна со ВРЕДИ, ја доби нивната подршка. Јас се среќавам со скопјани.

И ќе продолжиме да се среќаваме со скопјани.

Затоа што скопјани се охрабрени, и во се поголем број ќе излезат во вториот круг.

Овој контигент кој го создадовме само ќе расте.

https://youtu.be/rvWY9qVUIx0?si=c0wQO_46BXNwH3tb

ПП Левица