Мека, 23 август 2023 (МИА) - Силно невреме ја погоди Мека во Саудиска Арабија. Ветерот соборувал луѓе и превртел тешки метални конструкции.

Националниот метеоролошки центар (НКМ) и за денеска издаде црвено метео предупредување во покраината и некои области на Кралството.

Голем број видеа споделени на социјалните мрежи покажуваат како аџии брзаат да се засолнат, додека вработените во Големата џамија се речиси преплавени од налетите на ветерот кој носи големи канти за отпад.

На снимките исто така се гледаат и поплавени улици и автомобили кои речиси целосно се потопени. рп/.

фото:ЕПА

A powerful supercell thunderstorm struck Mecca. The moments of the intense weather event have been captured, showing the dramatic scene as the storm wreaked havoc in the area.#lightning #البرق #مكة #Makkah #SaudiArabia pic.twitter.com/6p9xmgUEDd