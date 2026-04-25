Манчестер Сити прв финалист во ФА Купот

Лондон, 25 април 2026 (МИА) – Фудбалерите на Манчестер Сити многу потешко од очекувањата се пласираа во финалето на англискиот ФА Купот, откако вечерва во полуфиналето на лондонски Вембли го совладаа второлигашот Саутемптон со 2-1.

Манчестер Сити сега е чекор до осмиот трофеј во ФА Купот со што би се израмнил со Ливерпул, Челзи и Тотенхем на вечната листа.

Доку во 82 и Нико во 87 минута ги постигнаа головите за Сити, откако Саутемптон дојде во водство во 79 минута со голот на Азаз.

Противник на Манчестер Сити во финалето ќе биде победникот од утрешното второ полуфинале меѓу Челзи и Лидс. ег

