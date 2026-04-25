Лажна е дојавата за поставена бомба во „Сити мол“

Скопје, 26 април 2026 (МИА) - Министерството за внатрешни работи вечерва соопшти дека дојавата за поставена бомба во трговскиот центар „Сити мол“ е лажна. 

Од страна на полициски службеници проверени се внатрешноста на објектот и делот околу објектот и утврдено е дека станува збор за лажна дојава.

Денеска на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи пристигнала дојава за поставена експлозивна направа по што трговскиот центар беше евакуиран. бак/

