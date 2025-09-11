Крем супа од печена тиква и морков
Нискокалорична, ароматична и лесна за подготовка – идеална за есенски денови. Оваа кремаста супа е богата со витамини и совршено се вклопува во секој оброк или како самостојно јадење.
Состојки:
- 400 грама тиква (излупена и исечена на коцки)
- 3 моркови
- маслиново масло
- 1 лажичка сенф
- 1 лажичка кумин
- ½ лажичка ким
- 2 лажици куркума
- ½ лажица мелен цимет
- 200 мл зеленчуков бујон
- 200 мл вода
- 2 лажички свежо рендан ѓумбир
Подготовка:
Загрејте ја рерната на 210°C. Наредете ја исечената тиква и морковите на плех обложен со хартија за печење. Прелијте ги со маслиново масло и добро промешајте.
Печете 30–35 минути, додека не омекнат и не се закарамелизираат по рабовите.
Во тенџере загрејте маслиново масло на средна температура. Додајте го сенфот, зачините и ѓумбирот. Пржете 2–3 минути со мешање, додека не замирисаат.
Додајте ја печената тиква и морковите во тенџерето. Внесете го бујонот и доволно вода за да се покрие зеленчукот. Покријте и доведете до вриење.
Намалете ја температурата и оставете да се вари 15 минути. Потоа тргнете го капакот и оставете кратко да се излади.
Изблендирајте ја супата со рачен блендер или во обичен блендер додека не добиете мазна и кремаста структура.
Послужете топло, може да декорирате со семки од тиква.
Овој рецепт е брз, едноставен и здрав. Богат е со растителни влакна, а комбинацијата на зачини му дава топлина и длабочина на вкусот.
