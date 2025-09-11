  • четврток, 11 септември 2025
Крем супа од печена тиква и морков

Нискокалорична, ароматична и лесна за подготовка – идеална за есенски денови. Оваа кремаста супа е богата со витамини и совршено се вклопува во секој оброк или како самостојно јадење.

Состојки:

  • 400 грама тиква (излупена и исечена на коцки)
  • 3 моркови
  • маслиново масло
  • 1 лажичка сенф
  • 1 лажичка кумин
  • ½ лажичка ким
  • 2 лажици куркума
  • ½ лажица мелен цимет
  • 200 мл зеленчуков бујон
  • 200 мл вода
  • 2 лажички свежо рендан ѓумбир

Подготовка:
Загрејте ја рерната на 210°C. Наредете ја исечената тиква и морковите на плех обложен со хартија за печење. Прелијте ги со маслиново масло и добро промешајте.
Печете 30–35 минути, додека не омекнат и не се закарамелизираат по рабовите.
Во тенџере загрејте маслиново масло на средна температура. Додајте го сенфот, зачините и ѓумбирот. Пржете 2–3 минути со мешање, додека не замирисаат.
Додајте ја печената тиква и морковите во тенџерето. Внесете го бујонот и доволно вода за да се покрие зеленчукот. Покријте и доведете до вриење.
Намалете ја температурата и оставете да се вари 15 минути. Потоа тргнете го капакот и оставете кратко да се излади.
Изблендирајте ја супата со рачен блендер или во обичен блендер додека не добиете мазна и кремаста структура.
Послужете топло, може да декорирате со семки од тиква. 

Овој рецепт е брз, едноставен и здрав. Богат е со растителни влакна, а комбинацијата на зачини му дава топлина и длабочина на вкусот.

 

Фото: Фрипик

