  • петок, 07 август 2026
Логирај Се

Кошаркарките на Крива Паланка со победа ја отворија финалната серија против Бадел 1862

  • Кошаркарките на Крива Паланка поведоа со 1-0 во финалната серија на плеј-офот за шампионската титула во македонската Првата лига, откако вечерва на домашен терен го совладаа Бадел 1862 со 81-64.
Кошаркарките на Крива Паланка со победа ја отворија финалната серија против Бадел 1862

 

Крива Паланка, 29 април 2026 (МИА) – Кошаркарките на Крива Паланка поведоа со 1-0 во финалната серија на плеј-офот за шампионската титула во македонската Првата лига, откако вечерва на домашен терен го совладаа Бадел 1862 со 81-64.

Крива Паланка веќе во првото полувреме го навести првиот чекор кон освојување на шампионскиот трофеј. По водството кое го имаа во воведната четвртина (24:17), во втората, домашните кошаркарки ја удвоија предноста и на полувреме заминаа со двоцифрена позитива (44:29).

Слично се одвиваа работите и во последните десет минути во кои Крива Паланка рутински го приведе натпреварот кон крајот, за почетно водство во серијата до три победи.

Робинсон беше најефикасна во редовите на домашниот тим 30. поени, додека во екипата на Бадел 1862, се истакна Клири со 19. поени,

Крива Паланка и на вториот натпревар ќе биде домаќин во салата „Бранители 2011“, по што финалната серија се сели на теренот на Бадел 1862. ег

ФОТО: КФСМ

Тагови

Крива Паланка Бадел 1862 кошаркарки

Можно е и ова да ти се допаѓа

КК Пелистер потпиша договор со младински репрезентативец

КК Пелистер потпиша договор со младински репрезентативец

Аргентина со поддршка за Инфантино

Аргентина со поддршка за Инфантино

ПФЛ: Шкендија Арачиново – Силекс за старт на второто коло

ПФЛ: Шкендија Арачиново – Силекс за старт на второто коло

Стојановски: Добар прв чекор, на ред е Исланд

Стојановски: Добар прв чекор, на ред е Исланд

Положани: Игравме против физички добар противник

Положани: Игравме против физички добар противник

Конференциска лига: Несреќен пораз за Шкендија во Шкотска

Конференциска лига: Несреќен пораз за Шкендија во Шкотска

Реал Мадрид го продолжи договорот со Винисиус

Реал Мадрид го продолжи договорот со Винисиус

Победа на стартот за македонските кадети на ЕП дивизија Б во Гевгелија

Победа на стартот за македонските кадети на ЕП дивизија Б во Гевгелија

Избор на уредникот

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект којшто е реален и остварлив

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект к...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска.


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција