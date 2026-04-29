Кошаркарките на Крива Паланка со победа ја отворија финалната серија против Бадел 1862

Крива Паланка, 29 април 2026 (МИА) – Кошаркарките на Крива Паланка поведоа со 1-0 во финалната серија на плеј-офот за шампионската титула во македонската Првата лига, откако вечерва на домашен терен го совладаа Бадел 1862 со 81-64.

Крива Паланка веќе во првото полувреме го навести првиот чекор кон освојување на шампионскиот трофеј. По водството кое го имаа во воведната четвртина (24:17), во втората, домашните кошаркарки ја удвоија предноста и на полувреме заминаа со двоцифрена позитива (44:29).

Слично се одвиваа работите и во последните десет минути во кои Крива Паланка рутински го приведе натпреварот кон крајот, за почетно водство во серијата до три победи.

Робинсон беше најефикасна во редовите на домашниот тим 30. поени, додека во екипата на Бадел 1862, се истакна Клири со 19. поени,

Крива Паланка и на вториот натпревар ќе биде домаќин во салата „Бранители 2011“, по што финалната серија се сели на теренот на Бадел 1862. ег

ФОТО: КФСМ