Концерт на „40 Fingers“ вечерва во Филхармонија

Скопје, 7 април 2023 (МИА) - Во големата сала на Филхармонија вечерва за првпат во државата ќе настапи италијанскиот квартет акустични гитари „40 Fingers“ во кои членуваат италијанските гитаристи Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori и Enrico Marija Milanessi.

Четворицата музичари, со сосема различни музички приказни кои преку т.н. техника „fingerpicking“ на акустични гитари истражуваат нови звучни универзуми, изведувајќи широк репертоар на оригинални дела до познати музички теми аранжирани за четири гитари.

На концертот во Скопје, квартетот со својот препознатлив кросовер стил ќе се претстави со обработки на најпознатите музички теми - Toto – Africa, The Eagles - Hotel California, Game of Thrones Medley / The Gael (Last of Mohicans Theme song), Eric Clapton - Tears in Heaven, Queen - Bohemian Rhapsody, John Williams - Star Wars Medley,Dire Straits - Sultans of swing , The Beatles - Hey Jude.

Концертот е во организација на МГ Мјузик Продукција. бт/бак/