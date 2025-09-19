  • петок, 19 септември 2025
Логирај Се

Каноли со бел крем и листови од бадеми

Каноли со бел крем и листови од бадеми

Канолите со својата крцкава златна обвивка и неодоливо мек бел крем во внатрешноста се деликатес што плени на прв залак. Во оваа верзија, ги надополнуваме со листови од бадеми за дополнителна текстура и арома.

Состојки за кората (канолите):

  • 250 грама брашно
  • 30 грама шеќер
  • прстофат сол
  • 30 грама путер (ладен, исечкан на коцки)
  • 1 јајце
  • 60 мл бело вино (суво)
  • масло за пржење

За белиот крем (полнење):

  • 400 грама рикота (по можност исцедена преку ноќ)
  • 100 грама шеќер во прав 
  • 1 лажичка ванила (екстракт или ванилин шеќер)
  • 100 мл слатка павлака (матена цврста)

За декорација:

  • Листови од бадеми (потпечени за подобар вкус)
  • Шеќер во прав (по желба)

Подготовка на тестото за каноли: Во голем сад, измешајте ги брашното, шеќерот и солта. Додајте го путерот и измешајте со прсти додека не се добијат трошки.
Додајте го јајцето и белото вино, па замесете мазно, еластично тесто. Завиткајте го тестото во проѕирна фолија и оставете го да отстои 30 минути во фрижидер.
На набрашнета површина, развлечете го тестото тенко (околу 2 мм). Исечете елипсести или кружни форми (околу 10 см дијаметар). Завиткајте ги околу метални цевчиња за каноли и залепете ги рабовите со малку разматено јајце.
Пржете ги во длабоко масло на средна температура додека не добијат златна боја (1–2 минути).
Извадете ги, оставете да се исцедат на хартија, потоа внимателно извадете ги цевчињата.
Подготовка на кремот: Во длабок сад, соединете ја рикотата со шеќерот во прав и ванилата. Изматете додека не стане мазна смеса. Додајте ја внимателно матената слатка павлака и измешајте со шпатула за да остане воздушеста.
Ставете го кремот во готварска кеса со ѕвездаст отвор.
Кога канолите целосно ќе се изладат, наполнете ги од двете страни со кремот. Врвовите наросете ги со печени листови од бадеми. По желба, посипете ги со шеќер во прав за елегантен изглед.
 
За побогат вкус, можете да додадете малку рендана кора од лимон во кремот.
Канолите најдобро е да се полнат непосредно пред сервирање за да остане кората крцкава.

Овие каноли се идеален избор кога сакате нешто крцкаво, кремасто и визуелно впечатливо. Лесни за подготовка, а доволно впечатливи. Послужете ги ладни и уживајте викендов во секој залак.

 

 

Фото: Фрипик

Тагови

Каноли

Можно е и ова да ти се допаѓа

Стручно мнение: Љубовта има три фази

Стручно мнение: Љубовта има три фази

САД: За 8 - 15 години ќе користиме енергија произведена со фузија

САД: За 8 - 15 години ќе користиме енергија произведена со фузија

Полиестерот и неговите хемикалии може да влијаат на хормоните и плодноста

Полиестерот и неговите хемикалии може да влијаат на хормоните и плодноста

Мини-роботи како безболна замена за колоноскопијата

Мини-роботи како безболна замена за колоноскопијата

Мерцедес го претстави новиот електричен ГЛЦ

Мерцедес го претстави новиот електричен ГЛЦ

Шпагети со тиквички

Шпагети со тиквички

По 300 години, „синиот змеј“ повторно забележан во Средоземното Море

По 300 години, „синиот змеј“ повторно забележан во Средоземното Море

Помалку познати, но евтини раси кучиња

Помалку познати, но евтини раси кучиња

Избор на уредникот

Кедев: Стојам зад сè што кажав, има неправилности и треба да се расчистат

Кедев: Стојам зад сè што кажав, има неправилности и треба да се расчистат

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција