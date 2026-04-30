  • петок, 07 август 2026
Логирај Се

Интер има намера да го продолжи договорот со Димарко

  • Интер планира да ја активира опцијата за продолжување на договорот со дефанзивецот Федерико Димарко, а потоа да се обиде да го продолжи договорот за уште две години, објавува „Калчомеркато“.
Интер има намера да го продолжи договорот со Димарко

Милано, 30 април 2026 (МИА) - Интер планира да ја активира опцијата за продолжување на договорот со дефанзивецот Федерико Димарко, а потоа да се обиде да го продолжи договорот за уште две години, објавува „Калчомеркато“.

Лидерот во Серија А има намера да го задржи 28-годишниот Италијанец до летото 2030 година.

Во сезоната 2025/26, Димарко го израмни рекордот во Серија А за најмногу асистенции во една сезона (16).

Дефанзивецот е во Интер од јули 2018 година. Неговиот тековен договор важи до 30 јуни 2027 година. Интер има опција да го продолжи договорот на играчот за дополнителни 12 месеци.

Според Калчомеркато, дефанзивецот моментално заработува приближно четири милиони евра по сезона. Продолжувањето на договорот би можело да вклучува и зголемување на платата.

Во сезоната 2025/26, Димарко постигна седум гола и имаше 18 асистенции во 43 натпревари.

Трансфермаркт ја проценува неговата трансферна вредност на 50 милиони евра. зс/

Фото: ЕПА

Можно е и ова да ти се допаѓа

КК Пелистер потпиша договор со младински репрезентативец

КК Пелистер потпиша договор со младински репрезентативец

Аргентина со поддршка за Инфантино

Аргентина со поддршка за Инфантино

ПФЛ: Шкендија Арачиново – Силекс за старт на второто коло

ПФЛ: Шкендија Арачиново – Силекс за старт на второто коло

Стојановски: Добар прв чекор, на ред е Исланд

Стојановски: Добар прв чекор, на ред е Исланд

Положани: Игравме против физички добар противник

Положани: Игравме против физички добар противник

Конференциска лига: Несреќен пораз за Шкендија во Шкотска

Конференциска лига: Несреќен пораз за Шкендија во Шкотска

Реал Мадрид го продолжи договорот со Винисиус

Реал Мадрид го продолжи договорот со Винисиус

Победа на стартот за македонските кадети на ЕП дивизија Б во Гевгелија

Победа на стартот за македонските кадети на ЕП дивизија Б во Гевгелија

Избор на уредникот

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект којшто е реален и остварлив

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект к...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска.


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција