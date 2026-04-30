Интер има намера да го продолжи договорот со Димарко

Милано, 30 април 2026 (МИА) - Интер планира да ја активира опцијата за продолжување на договорот со дефанзивецот Федерико Димарко, а потоа да се обиде да го продолжи договорот за уште две години, објавува „Калчомеркато“.

Лидерот во Серија А има намера да го задржи 28-годишниот Италијанец до летото 2030 година.

Во сезоната 2025/26, Димарко го израмни рекордот во Серија А за најмногу асистенции во една сезона (16).

Дефанзивецот е во Интер од јули 2018 година. Неговиот тековен договор важи до 30 јуни 2027 година. Интер има опција да го продолжи договорот на играчот за дополнителни 12 месеци.

Според Калчомеркато, дефанзивецот моментално заработува приближно четири милиони евра по сезона. Продолжувањето на договорот би можело да вклучува и зголемување на платата.

Во сезоната 2025/26, Димарко постигна седум гола и имаше 18 асистенции во 43 натпревари.

Трансфермаркт ја проценува неговата трансферна вредност на 50 милиони евра. зс/

Фото: ЕПА