Израелската војска објави „потерница“ по лидерот на Хамас, опишувајќи го како убиец

Тел Авив, 16 октомври 2023 (МИА) - Израелските одбранбени сили (ИДФ), на своите официјални социјални мрежи објавија видео на кое се гледа првиот човек на Хамас, Јахја Синвар, личност на израелската „листа за отстрел“.

Во кратко видео, ИДФ прикажа делови од говорите на Синвар во кои се споменува борбата на Хамас против Израел.

"Убиец баран од израелските безбедносни служби. Јахја Синвар е лидер на Хамас во Газа. Синвар е против дипломатските врски со Израел. За него геноцидот е единственото решение. Идеологијата на Хамас ги одразува намерите на ИСИЛ и Ал Каеда. Синвар активно работеше на бројни напади на територијата на Израел“, соопшти ИДФ.

Yahya Sinwar is a direct enemy of the State of Israel and his genocidal terrorist organization—Hamas—is a threat to the entire world. pic.twitter.com/mYCgcOgjpX