Известувачка на ОН за Газа: Никогаш не мислев дека ќе посведочам на масовно изгладнување од вакви размери

Њујорк, 16 јануари 2024 (МИА) - Специјалната известувачка на Обединетите нации (ОН) за палестинските територии Франческа Албанезе, денеска посочи дека светот е сведок на „масовно гладување“ во Газа, каде што повеќе од половина од 2,3 милиони жители се соочуваат со несигурност во обезбедувањето храна поради блокадата и бомбардирањето на Израел кое трае од октомври минатата година, пренесува Анадолија.

„Никогаш не мислев дека ќе бидеме сведоци на масовно изгладнување од вакви размери во 21-от век. Сепак, еве го во Газа, по 100 дена бомбардирање, со недостиг на храна, гориво и вода“, напиша Албанезе на социјалната мрежа X.

1/2. I never thought we would witness mass starvation of these proportions used in the 21st century. Yet here it is in Gaza, after 100 days of bombing, with insufficient food, fuel & water allowed in. Children are dying first. Adults will follow. Before our eyes. https://t.co/s1V5foNBYX