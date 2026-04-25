Дојава за бомба во „Сити мол“, трговскиот центар евакуиран

Скопје, 26 април 2026 (МИА) - Трговскиот центар „Сити мол“ е евакуиран откако е добиена дојава за поставена електронска направа. Пријавата е сигната на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи.

Полициски службеници се на терен и вршат проверки.

- Денеска (25.04.2026) на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана дека во трговскиот центар „City mall“ во Скопје се поставени експлозивни направи. Полициски службеници преземаат мерки и вршат проверки во трговските центри, информира МВР. бак/

