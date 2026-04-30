Дополнително намалена казната на поранешната лидерка на Мјанмар, Аунг Сан Су Чи

Најпиџидо, 30 април 2026 (МИА) - Притворената поранешна лидерка на Мјанмар, Аунг Сан Су Чи (80), доби дополнително намалување на затворската казна за една шестина како дел од амнестијата, објави нејзиниот правен тим.

Ова е второ намалување на казната во последните две недели, објавија британските меидуми.

Со новото намалување на казната сега таа треба да отслужи нешто повеќе од 18 години затвор, откако првично беше осудена на 33 години, а потоа казната ѝ беше намалена на 27 години преку претходни амнестии.

Аунг Сан Су Чи е во притвор од воениот удар во Мјанмар во 2021 година.

Таа беше осудена по повеќе обвиненија, вклучувајќи корупција и поттикнување изборни нерегуларности, што нејзините сојузници ги нарекуваат политички мотивирани.

Нејзиното моментално место на живеење е непознато, а властите не дозволија контакт со нејзиното семејство или правниот тим.

Владата поддржана од војската наводно разгледува дополнителни амнестии за затворениците.

Воениот лидер Мин Аунг Хлаинг, кој дојде на власт со државен удар, е под меѓународен притисок да ослободи политички затвореници, додека владата се вели дека тврди дека со Су Чи се постапува праведно.сд/аб/

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