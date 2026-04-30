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ДКСК го објави каталогот на подароци за избрани и именувани лица за 2025 година, најмногу пријавени украси, сувенири и скулптури

  • Во делот на поднесоци за подароци од јавни лица има вкупно 55 ставки, од кои најмногу пријавиле главниот државен ревизор Максим Ацевски и претседателот на Собранието, Африм Гаши. Во делот на поднесоци за подароци од вработени има пријавено 12 ставки.
ДКСК го објави каталогот на подароци за избрани и именувани лица за 2025 година, најмногу пријавени украси, сувенири и скулптури

Скопје, 30 април 2026 (МИА) – Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) го објави каталогот на подароци за избрани и именувани лица за 2025 годин во согласност со законските обврски и принципите на транспарентност и отчетност во јавниот сектор.

Каталогот овозможува јавен увид во податоците за пријавените подароци и придонесува кон поголема отвореност на институциите, како и кон зајакнување на довербата на јавноста во нивното работење.

- Објавувањето на каталогот претставува значаен дел од системот на институционален интегритет имајќи предвид дека пријавувањето подароци е еден од клучните механизми за превенција од судир на интереси и за зајакнување на етичкото постапување на носителите на јавни функции - се вели во соопштението од ДКСК.

Антикорупционерите укажуваат дека навременото и целосно пријавување подароци од страна на службените лица е важен показател за нивниот интегритет и одговорност, како и за доследна примена на законската рамка.

Во делот на поднесоци за подароци од јавни лица има вкупно 55 ставки, од кои најмногу пријавиле главниот државен ревизор Максим Ацевски и претседателот на Собранието, Африм Гаши. 

Ацевски пријавил најмногу сувенири - рамка со народна носија, украсна паричка, украсен брод, керамички сувенир, декоративна стаклена ваза...  

Гаши го пријавил како подарок објектот Совет Шура, потоа златен меч во рамка, бисер поставен во златна школка, рачно цртана порцеланска ваза, скулптура „глава на коњ“, златна и сребрена монета... 

Во делот на поднесоци за подароци од вработени има пријавено 12 ставки. Раководител на сектор во Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони пријавил подарок вино „картал вранец“ - 0,75 л, тефтер и подлога за глувче со лого на дарителот, а советник во Државното правобранителство на Република Северна Македонија пријавил подарок книга во вредност од 300 денари. 

Државниот архив на Република Северна Македонија пријавил подарок три клима-уреди во вредност од 68 илјади денари, а од Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга пријавил подарок украсен предмет - акрил на дрво во вредност од 9.000 денари. 

Каталогот е јавно достапен на следниот линк: https://podaroci.dksk.mk/gift-submission/public-figures?page=0&rowsPerPage=5  аа/вг/

Фото: МИА архива/принтскрин ДКСК

 

 

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ДКСК каталог на подароци избрани и именувани лица 2025

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