Димитриеска - Кочоска: 34 години монетарна самостојност - зачувувањето на стабилноста и сигурноста на денарот е врвен приоритет 

Скопје, 26 април 2026 (МИА) - Зачувувањето на стабилноста и сигурноста на нашиот македонски денар е врвен приоритет, напиша денеска министерката за финансии Гордана Димитриеска - Кочоска на нејзината Фејсбук - страница.

- Денеска одбележуваме 34 години монетарна самостојност и постоење на македонскиот денар, кој успешно се справуваше со бројни предизвици и се изгради во стабилна и сигурна валута. Зачувувањето на таа стабилност и сигурност на нашиот македонски денар е врвен приоритет и темел на обезбедување економска стабилност - пишува во објавата.

Затоа, додава министерката Димитриеска-Кочоска, Министерството за финансии е особено посветено на одржување на макроекономската и фискалната стабилност како основа врз што се гради повисок економски раст, повеќе инвестиции и подобар животен стандард за граѓаните. бд/бак/

Фото: Фејсбук - страница на министерката за финансии Гордана Димитриеска - Кочоска