  • петок, 07 август 2026
Логирај Се

Дибала сè уште не донел одлука за својата иднина во Рома

  • Фудбалерот на Рома, Пауло Дибала, сè уште не се согласил да се приклучи на ниту еден клуб како слободен агент ова лето.
Дибала сè уште не донел одлука за својата иднина во Рома

Рим, 30 април 2026 (МИА) – Фудбалерот на Рома, Пауло Дибала, сè уште не се согласил да се приклучи на ниту еден клуб како слободен агент ова лето.

Според инсајдер Фабрицио Романо на платформата за социјални медиуми Икс, 32-годишниот Аргентинец е целосно фокусиран на завршување на сезоната со римскиот клуб на највисоко можно ниво, а потоа ќе ја процени својата иднина и сите можни опции за продолжување на кариерата.

Тековниот договор на Дибала со Рома е до јули 2026 година. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на пет милиони евра.

Дибала е во Рома од 2022 година. На 136 натпревари во сите натпреварувања за римскиот тим, тој постигна 45 гола и имаше 26 асистенции. зс/

Фото: ЕПА

Можно е и ова да ти се допаѓа

КК Пелистер потпиша договор со младински репрезентативец

КК Пелистер потпиша договор со младински репрезентативец

Аргентина со поддршка за Инфантино

Аргентина со поддршка за Инфантино

ПФЛ: Шкендија Арачиново – Силекс за старт на второто коло

ПФЛ: Шкендија Арачиново – Силекс за старт на второто коло

Стојановски: Добар прв чекор, на ред е Исланд

Стојановски: Добар прв чекор, на ред е Исланд

Положани: Игравме против физички добар противник

Положани: Игравме против физички добар противник

Конференциска лига: Несреќен пораз за Шкендија во Шкотска

Конференциска лига: Несреќен пораз за Шкендија во Шкотска

Реал Мадрид го продолжи договорот со Винисиус

Реал Мадрид го продолжи договорот со Винисиус

Победа на стартот за македонските кадети на ЕП дивизија Б во Гевгелија

Победа на стартот за македонските кадети на ЕП дивизија Б во Гевгелија

Избор на уредникот

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект којшто е реален и остварлив

Потпишани договорите за финансирање на третата фаза од железничкиот Коридор 8 кон Бугарија, проект к...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска.


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција