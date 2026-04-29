Дебитантски триумф на КМФ Проект во Купот на Македонија во футсал

Гевгелија, 29 април 2026 (МИА) – КМФ Проект го освои трофејот во Купот на Македонија во футсал, откако вечерва во финалето во Гевгелија го совлада КМФ Кеги Моби со 8:3.

Тимот од Валандово го оправда фаворитскиот статус и забележа убедлива победа која ја навести Горан Стојанов во 4. минута. Три минути подоцна Бојан Јанев зголеми на 2:0 додека третиот гол беше дело на Мартин Тодоровски, а веќе во десеттата КМФ Проект имаше предност од 4:0, откако Стојанов повторно се запиша меѓу стрелците.

Стојанов во 19. минута со својот трет гол зголеми на убедливи 5:0, а во последната минута од првото полувреме Трајче Трајков го постигна првиот погодок за КМФ Кеги Моби.

Во продолжението од натпреварот Никола Анчевски зголеми на 6:1, Кирил Ивановски беше стрелец на вториот гол за тимот од Велес.

Во последните десет минути од натпреварот гледачите во Гевгелија имаа можност да видат уште три погодоци. Анчевски и Ѓорѓи Коцевски беа прецизни за освојувачот на трофејот КМФ Проект додека Ивановски по втор пат се запиша во листата на стрелците за третиот погодок за КМФ Кеги Моби.

Екипата на КМФ Проект за прв пат триумфираше во Купот на Македонија, а составот од Валандово ја освојува двојната круна по потврдување на првото место во националниот шампионат. ег

ФОТО: ФФМ