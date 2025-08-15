  • петок, 15 август 2025
  • ВМРО-ДПМНЕ од денеска продолжува со мерењата за кандидатурите за престојните локални избори, а на почетокот на септемри ќе се одржи состанок на Извршниот комитет на партијата, изјави денеска премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, нагласувајќи оти очекува до почетокот на следниот месец да бидат познати сите параметри.
Во првата недела на септември ќе се комплетира листата со кандидати за локалните избори, истакна Мицкоски

Штип, 15 август 2025 (МИА) - ВМРО-ДПМНЕ од денеска продолжува со мерењата за кандидатурите за престојните локални избори, а на почетокот на септемри ќе се одржи состанок на Извршниот комитет на партијата, изјави денеска премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, нагласувајќи оти очекува до почетокот на следниот месец да бидат познати сите параметри.

Мицкоски денеска во Штип одговарајќи на новинарски прашања за кандидатурите за истокот, но и за соработката со коалицискиот партнер ЗНАМ за Центар и Куманово, истакна дека со оглед на тоа дека крајниот рок на доставување на кандидатурите е 13 септември, се очекува сите имиња да бидат познати во првата недела од септември.

-Не само за овој дел од Македонија, туку генерално секаде каде што недостасуваат имиња за општини да бидат објавени, истакна тој.

Мицкоски додаде дека со ЗНАМ се мошне блиску до договор за нивните кандидати за Куманово и Центар.

-Многу блиску сме до договор. Не би можел да кажам дека имаме конечен, но многу блиску сме до договор. Во таа насока мериме уште неколку општини да видиме дали во тие општини кандидатот од ЗНАМ или кандидатите од ВМРО-ДПМНЕ имаат подобри перформанси кај граѓаните, уште две три општини се отприлика во фокусот на тие разговори. И убеден сум дека на крај ќе постигнеме договор за заедничка поддршка на кандидатите за градоначалници. Што се однесува до советничките листи, коалицијата што ќе ја предводи ВМРО ќе си има свои листи, а политичката партија ЗНАМ ќе си има свои листи, додаде Мицкоски. ац/вј/

Фото: Влада

