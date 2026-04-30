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ВМРО-ДПМНЕ: Филипче најде да говори за слободата на медиумите, нема медиум и нема новинар со кој не се скара

  • Филипче најде да говори за слободата на медиумите и извештајот на Репортери без граници. Филипче се најде за кредибилен и легитимен да говори за слободата на медиумите, кога нема медиум, портал и новинар со кого не се скара, се вели во рекацијата на ВМРО-ДПМНЕ на ставот на претседателот на СДСМ Венко Филипче, што МИА ја пренесува интегрално.
ВМРО-ДПМНЕ: Филипче најде да говори за слободата на медиумите, нема медиум и нема новинар со кој не се скара

Скопје, 30 април 2026

Филипче најде да говори за слободата на медиумите и извештајот на Репортери без граници. Филипче се најде за кредибилен и легитимен да говори за слободата на медиумите, кога нема медиум, портал и новинар со кого не се скара, се вели во рекацијата на ВМРО-ДПМНЕ на ставот на претседателот на СДСМ Венко Филипче, што МИА ја пренесува интегрално.

Односот на Филипче и СДС, по насока на ПР шефот на куќниот пријател на Заев, Зоран Башановиќ, кон медиумите е крајно арогантен, срамен и во одредени случаеви и безобразен.

Филипче треба да си стави прст на чело и да размисли што прави со новинарите и медиумите и дали тој негов однос е правилен. Доколку смета дека така треба, следната година уште надоле ќе одиме.

Центар за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ

Фото: МИА архива

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