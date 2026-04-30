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ВМРО-ДПМНЕ: Кој е Рубин Земон од СДС што вели дека Гоце Делчев е небитна тема, а расправата за македонскиот идентитет непотребна?

  • СДС и Венко Филипче веќе не се ни трудат да кријат. Уште еден од “новите’’ лица и новата енергија на Филипче, Рубин Земон. Рубин Земон е поранешен пратеник од редовите на СДС, а денес член на Извршниот одбор на СДС, највисокиот орган во партијата. Или, деновиве познат во јавноста, како член на ИО на СДС кој изјави дека Гоце Делчев е небитна тема кога се зборува за историјата на државата, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ, кое МИА го објавува интегрално.
ВМРО-ДПМНЕ: Кој е Рубин Земон од СДС што вели дека Гоце Делчев е небитна тема, а расправата за македонскиот идентитет непотребна?

Скопје, 30 април 2026 

СДС и Венко Филипче веќе не се ни трудат да кријат. Уште еден од “новите’’ лица и новата енергија на Филипче, Рубин Земон. Рубин Земон е поранешен пратеник од редовите на СДС, а денес член на Извршниот одбор на СДС, највисокиот орган во партијата. Или, деновиве познат во јавноста, како член на ИО на СДС кој изјави дека Гоце Делчев е небитна тема кога се зборува за историјата на државата, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ, кое МИА го објавува интегрално.

Член на Извршен одбор на СДС, Рубин Земон, лично поставен од Филипче јавно изјави дека расправата за македонскиот идентитет е непотребна, дека бугарскиот идентитет во Македонија треба да се либерализира, а за Гоце Делчев, без срам вели дека е мит, дека не напишал ништо, дека не извојувал ниедна битка.

Пред цела македонска јавност секој ден испорачуваат нови докази дека не им е гајле за Македонија, ни за македонскиот идентитет, ни за македонскиот народ. И воопшто не се срамат од тоа.

Член на Извршен одбор на СДС отворено ја релативизираше улогата на Гоце Делчев и се обиде да ја сведи на небитна тема. Од СДС нема реакција.

И не може да има реакција, кога лидерот на СДС изјавува дека е подготвен да ги спроведе уставните измени, без никаква гаранција дека тоа ќе биде последното барање на Бугарија на европскиот пат на Македонија.

Ова за Филипче е безусловна подготвеност, како да станува збор за некоја административна формалност, а не за идентитетот и иднината на Македонија и на македонскиот народ.

Значи, Рубин Земон би го избришал Гоце Делчев од историјата, а Венко Филипче ќе спроведе уставни измени, без услови, без гаранции и без никакви црвени линии.

Како може Филипче да зборува за национални интереси, а од друга страна да им дава легитимитет и високи партиски позиции на луѓе кои го негираат постоењето на македонскиот народ?

Фото МИА архива

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