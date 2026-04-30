Венера останува недостижна - екстремните услови засекогаш ги затвораат вратите за човечки мисии

Москва, 30 април 2026 (МИА) - Идејата за испраќање човечка екипа на Венера, втората планета од Сонцето, по сè изгледа ќе остане само во доменот на научната фантастика. Владимир Сичев, водечки истражувач и раководител на Одделението за космичка биологија при Институтот за биомедицински проблеми на Руската академија на науките, за руските медиуми изјави дека условите на оваа планета се толку сурови што нивното совладување претставува речиси невозможна мисија.

Сичев нагласи дека површината на Венера претставува вистински пекол, со температури што достигнуваат и до 400 степени. Иако во повисоките слоеви на атмосферата, на височина од околу 60 километри, температурите се намалуваат на поподносливи 40 до 60 степени, самиот престој во таква средина и понатаму претставува сериозна и непремостлива пречка за човекот.

Што се однесува до претходните гласини за можно постоење живот на Венера, поттикнати од откривањето на одредени хемиски соединенија, рускиот научник беше јасен. Според него, ваквите претпоставки се прилично сомнителни и доказите што се наведуваат не обезбедуваат доволно цврста основа дека навистина е така.

Соочена со овие исклучително неповолни и немилосрдни услови, научната заедница сè повеќе го насочува своето внимание кон други цели во рамките на напорите за проширување на човечкото присуство и истражување во вселената. мв/сд/

Фото: МИА архива