Вандализам е причината за немање на настава во најголемото штипско училиште „Ванчо Прќе“

Штип, 30 април 2026 (МИА) – Вандалски чин извршен во текот на ноќта во најголемото штипско основно училиште „Ванчо Прќе“ утринава ја прекина наставата за над 1.100 ученици од прво до деветто одделение. На фејсбук профилот на Општинското основно училиште „Ванчо Прќе“ од утринава стои објавата „ги известуваме сите родители дека денес немаме настава во училиштето од оправдани причини“.

Според првичните информации на МИА штета во ова училиште е голема, а во моментов во него има полициски службеници, кои вршат истрагата. Надлежните велат дека во тек е истрагата и повеќе информации ќе има во текот на денот. вдј/вј/

Фото: МИА