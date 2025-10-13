  • понеделник, 13 октомври 2025
Логирај Се

Брускети со карфиол

Брускети со карфиол

Направете цветни брускети и уживајте во топли и крцкави залачиња.

 

 

         Состојки:
         (за 4 лица)

  • 1 голем карфиол (околу 600 г) или 2 средни
  • 2 лажици маслиново масло
  • 1 згмечен лук
  • малку сол
  • 200 грама сирење (полутврдо)
  • 1 лажичка мелена пиперка
  • 3 млади кромитчиња 

 

 

Подготовка:

Исечете го карфиолот на стекови (дебелина од околу 1 см). Ставете ги на плех за печење покриен со хартија за печење. Измешајте го маслиновото масло, згмечениот лук,  мелената пиперка и солта и премачкајте го карфиолот со смесата. Печете во претходно загреана рерна на 220 °C 10 минути, потоа свртете го, премачкајте го со четка и печете уште 10 минути. Додадете рендано сирење на сè уште топлите стекови, наросете со сецкан млад кромид.

Сервирајте топло.

Фото: Фрипик

 

Тагови

Брускети со карфиол

Можно е и ова да ти се допаѓа

Фото галерија: Изложба на автомобили во Прилеп

Фото галерија: Изложба на автомобили во Прилеп

Почина Дајан Китон

Почина Дајан Китон

Научниците проучуваат ретка, „одметната“ планета, 5 - 10 пати поголема од Јупитер

Научниците проучуваат ретка, „одметната“ планета, 5 - 10 пати поголема од Јупитер

Кина: Железничка станица среде станбена зграда

Кина: Железничка станица среде станбена зграда

Ново претпродолжение на ТВ-серијата „Игра на престоли“, објавен првиот трејлер

Ново претпродолжение на ТВ-серијата „Игра на престоли“, објавен првиот трејлер

Истражување: Објавувањето на интернет ноќе е потенцијално поврзано со лошото ментално здравје

Истражување: Објавувањето на интернет ноќе е потенцијално поврзано со лошото ментално здравје

„Шицуке“ - јапонски начин на воспитување, учење дисциплина и бонтон и стекнување добри навики

„Шицуке“ - јапонски начин на воспитување, учење дисциплина и бонтон и стекнување добри навики

Царините во САД сериозна закана за швајцарските луксузни часовници

Царините во САД сериозна закана за швајцарските луксузни часовници

Избор на уредникот

Орбан најави петиција против „воените планови на Брисел“ за Украина

Орбан најави петиција против „воените планови на Брисел“ за Украина

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција