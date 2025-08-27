  • среда, 27 август 2025
Логирај Се

Брзо рижото со зеленчук

Брзо рижото со зеленчук

Ако барате здрав и вкусен оброк што се подготвува брзо и лесно, тогаш ова рижото со зеленчук е идеален избор за вас. Комбинацијата од свежи или замрзнати зеленчуци, кремаста структура и богат вкус го прават овој рецепт совршен како главно јадење или прилог. Подгответе го за помалку од 30 минути и уживајте во секој залак!

Состојки (за 4 лица):

  • 1 главица кромид
  • 2 моркови
  • 2 црвени пиперки
  • 2 зелени пиперки
  • 300 грама  ориз
  • 1,2 л врела вода (по потреба може и повеќе)
  • 100 мл павлака за готвење
    Сол
    Црн бибер
    Маслиново масло


Подготовка:
Исечкајте го кромидот на ситни коцки, морковите и пиперките на лентички. 
Загрејте маслиново масло во подлабока тава или тенџере. Додадете го кромидот и пржете додека не омекне. Потоа додадете ги морковите и пржете уште 1–2 минути. Додадете ги пиперките и малку посолете.
Додадете го оризот и кратко пропржете го со зеленчукот. Почнете постепено да додавате врела вода, мешајќи повремено, сè додека оризот не омекне (околу 20–25 минути на тивок оган). Внимавајте да не остане рижотото премногу течно или оризот да биде преварен — додавајте вода по потреба. Зачинете со сол и бибер по вкус.
Кон крајот на готвењето, кога оризот е речиси целосно сварен, додадете ја павлаката. Добро промешајте за да се соедини смесата.
Послужување:
Ова рижото е одлично како лесен самостоен оброк, но исто така се вклопува совршено и како прилог со месо или риба.

 

 

Фото: Фрипик

Тагови

Брзо рижото со зеленчук

Можно е и ова да ти се допаѓа

Концерт на Јанг Дади вечер во Паркот на франкофонијата

Концерт на Јанг Дади вечер во Паркот на франкофонијата

Исчистена и конзервирана историската фонтана од 1872 година во центарот на Атина

Исчистена и конзервирана историската фонтана од 1872 година во центарот на Атина

Чоколадни коцки со лешници

Чоколадни коцки со лешници

Операции за намалување на висината – нов тренд во турскиот медицински туризам

Операции за намалување на висината – нов тренд во турскиот медицински туризам

Турскиот министер за транспорт казнет за возење со 224 км/ч

Турскиот министер за транспорт казнет за возење со 224 км/ч

Домашна супа од домати со босилек

Домашна супа од домати со босилек

Домашен варен ѓеврек

Домашен варен ѓеврек

Цезар салата

Цезар салата

Избор на уредникот

Муцунски за „Политико“: Нема уставни измени, ако не добиеме цврсти гаранции од ЕУ дека тоа ќе биде последното барање од Софија

Муцунски за „Политико“: Нема уставни измени, ако не добиеме цврсти гаранции од ЕУ дека тоа ќе биде п...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција