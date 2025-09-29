Богата есенска чорба
Оваа богата есенска чорба носи топлина на студените денови со секоја лажица.
Состојки:
(за 4 лица)
- 3 лажици масло
- 100 грама кромид
- 50 грама панцета
- 2 чешниња лук
- 100 грама корен од целер
- 50 мл суво бело вино
- 80 грама златен ориз со 3 зрна
- 200 грама компири
- 400 грама печурки (шампињони, буковка, вргањ)
- 1 лажичка сув зачин
- црн пипер и сол (по желба)
- 1 лажица сецкан магдонос
Подготовка:
Во загреано масло, пржете го ситно исецканиот кромид додека не добие златно-кафеава боја, потоа додадете ја исецканата панцета. Кратко пропржете, додадете го лукот и исецканиот корен од целер. Прелијте го виното, додадете го оризот од 3 зрна, исецканите компири, прелијте со загрена вода и гответе на тивок оган околу 15 минути. Потоа додадете ги исецканите печурки, сувиот зачин , црниот пипер и солта по потреба. Гответе сè заедно уште околу 20 минути. На крај наросете со сецкан магдонос.
Совет:
Можете да користите само еден вид печурки, а за поинтензивен вкус можете да додадете малку сушени печурки што претходно сте ги натопиле во топла вода.
Фото: Фрипик