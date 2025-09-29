Оваа богата есенска чорба носи топлина на студените денови со секоја лажица.

Состојки:

(за 4 лица)

3 лажици масло

100 грама кромид

50 грама панцета

2 чешниња лук

100 грама корен од целер

50 мл суво бело вино

80 грама златен ориз со 3 зрна

200 грама компири

400 грама печурки (шампињони, буковка, вргањ)

1 лажичка сув зачин

црн пипер и сол (по желба)

1 лажица сецкан магдонос

Подготовка:



Во загреано масло, пржете го ситно исецканиот кромид додека не добие златно-кафеава боја, потоа додадете ја исецканата панцета. Кратко пропржете, додадете го лукот и исецканиот корен од целер. Прелијте го виното, додадете го оризот од 3 зрна, исецканите компири, прелијте со загрена вода и гответе на тивок оган околу 15 минути. Потоа додадете ги исецканите печурки, сувиот зачин , црниот пипер и солта по потреба. Гответе сè заедно уште околу 20 минути. На крај наросете со сецкан магдонос.

Совет:

Можете да користите само еден вид печурки, а за поинтензивен вкус можете да додадете малку сушени печурки што претходно сте ги натопиле во топла вода.

Фото: Фрипик