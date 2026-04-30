Австралиската полиција била предупредена на можен антисемитски напад пред инцидентот на плажата Бонди

Сиднеј, 30 април 2026 (МИА) – Еврејската заедница во Сиднеј ја предупредила полицијата дека постои ризик од напад непосредно пред инцидентот на плажата Бонди од декември минатата година кога беа убиени 15 лица.

„Терористички напад врз еврејската заедница во Нов Јужен Велс е веројатен, а нивото на поттикнување на антисемитска омраза е високо“, било наведено во електронска порака што синоќа е објавена во рамки на истрагата во врска со нападот.

На тоа полицијата одговорила дека не може трајно да распореди специјални сили, предлагајќи наместо тоа настанот да го следат мобилни патроли.

Преписката е откриена со објавувањето на прелиминарните наоди на истражната комисија предводена од поранешната судијка Вирџинија Бел.

Наодите се објавуваат во момент кога австралиската Влада се соочува со остри критики дека дозволила јакнење на антисемитизмот по почетокот на војната во Газа.

Инаку, инцидентот на плажата Бонди во Сиднеј се случи кога Навид Акрам и неговиот татко Саџид Акрам, отворија оган од автоматско оружје врз присутните на прославата на еврејскиот празник Ханука, при што беа убиени 15 лица. Саџид Акрам беше убиен на лице место од полицијата, додека на Навид му се суди за тероризам и 15 убиства.

Под притисок од јавноста, Владата во јануари 2026 година формираше јавна истражна комисија – највисоко ниво на истрага во Австралија.

Според властите, нападот бил инспириран од идеологијата на џихадистичката група Исламска држава, но двајцата напаѓачи немале надворешна поддршка ниту формално членство во организацијата.

Австралиските разузнавачки служби го истражувале Навид Акрам уште во 2019 година поради негови врски со Исламската држава. аб/сд

фото/МИА архива