Spasovski: Students share joy of solidarity through music on Europe Day

Skopje, 9 May 2020 (MIA) – There’s no message more beautiful and hopeful than this one sent by the children of Skopje’s “Kole Nedelkovski” primary school, as well as all students of the “Ilija Nikolovski-Luj” music and ballet school, and their performance of the “Ode to Joy” – the anthem of the European Union, Prime Minister Oliver Spasovski posted on Faceboon on Europe Day – May 9.

Нека ни е за многу години 9 Мај – Денот на Европа! Нема поубава и понадежна порака од оваа на децата од Основното училиште „Коле Неделковски" од Скопје, сите ученици и во Државното музичко балетско училиште „Илија Николовски Луј" и нивната изведба на химната на Европската Унија „Ода на радоста".На Денот на Европа овие наши млади наследници од иднината, од нивната иднина во Европската Унија, ја споделија со сите нас радоста на музичката солидарност во време кога надежта ни е најпотребна и која тие ја собраа и ни ја подарија под менторство на професорката Марија Ѓошевска.Со нејзиниот аранжман и во изведба на Ведран Андреевски на пијано (во класа на проф.Борис Светиев), на Мила Андреевска на виолончело (во класата на проф.Маре Видевска), на Ана Котевска на виолина (во класата на проф.Олгица Здравковска), и на Дарија Мандариќ на пијано (во класа на проф. Славица Мицовска), го славиме денеска големиот ден – Нека ни е за многу години 9 Мај – Денот на Европа!

“On Europe Day, our young successors of the future, their future in the European Union, have shared with all of us the joy of solidarity through music, at a time when we need hope the most,” Spasovski’s post reads. “Congratulations on May 9 – Europe Day!”