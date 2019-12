Скопје домаќин на Светско фудбалско првенство на непризнаени земји

Скопје, 2 декември 2019 (МИА) – Конфедерацијата на независните фудбалски асоциации (КОНИФА) денеска потврди дека Светското фудбалско првенство на непризнаени земји ќе се игра во Скопје.

КОНИФА објави дека нашиот главен град ќе биде домаќин на нивното фудбалско првенство, кое ќе се одржи од 30 мај до 7 јуни.

„Не можеме да дочекаме да ги пречекаме сите во прекрасната Македонија!“, стои во соопштението на КОНИФА, која ја сочинуваат територии кои не се признаени ниту од Обединетите нации ниту од ФИФА.

🚨🚨🚨 NEWS: CONIFA is excited to announce that the @Sportsbetio World Football Cup 2020 will be taking place in Skopje, Republic of North Macedonia. The tournament will take place 30 May-7 June 2020. We can’t wait to welcome everyone to the beautiful country of North Macedonia! pic.twitter.com/qeqZM6jSeT

— CONIFA (@CONIFAOfficial) December 2, 2019