Роналдо во изолација со пижами од 2.000 фунти

Мадеира, 18 април 2020 (МИА) – Големата sвезда на Јувентус, Кристијано Роналдо ја поминува изолацијата во Португалија со семејството, но медиумите продолжуваат да го следат под лупа секое негово дејствување. Овој пат, внимание беше посветено на … неговите пижами.

Се проценува дека тие чинат околу 2.000 фунти. Роналдо носеше маица „Живенши“ од 435 фунти со наметка „Диор“ за 910 фунти и шорцеви вредни 940 фунти. Неговите патики се со цена од скромни 348 фунти.

Претходно, играчот на Манчестер Сити, Бернардо Силва, откри дека петкратниот освојувач на „Златната топка“ им дал идеја на фудбалерите да им помогнат на аматерските клубови во земјата со донирање на своите бонуси,за пласманот на Португалија на ЕП.

Cristiano Ronaldo wears £2,000 'pyjamas' as he relaxes in morning with Georgina Rodriguez and kids in Madeira lockdown https://t.co/tXJ2um4145

— Sun Sport (@SunSport) April 17, 2020