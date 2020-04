Роналдо тренира без дозвола

Мадеира, 10 април 2020 (МИА) – Кристијано Роналдо имаше личен тренинг на националниот стадион во Мадеира. Португалецот се обидува да остане фит, но покрена коментари во неговата родна земја затоа што не му беше дозволено да одржува активности додека е вокарантин. За време на тренингот, околу него имаше неколку луѓе кои беа дел од него.

Шефот на здравствената служба во Мадеира, Педро Рамос, вели дека sвездата на Јувентус не добила „специјална дозвола“. Сепак, тој не беше особено критичен кон него, додавајќи дека Роналдо има право да тренира сè додека неговите активности се според пропишаните мерки.

Кристијано се врати во својата татковина непосредно пред Италија да биде блокирана за да биде со неговата мајка која боледува. Јувентус веќе размислува за обновување на тренинзите и повика некои свои играчи назад, при што Роналдо се очекува да се врати во Италија следната недела.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).

No days off for the GOAT👌🏻🙌🏻👑🐐 pic.twitter.com/YPi9PhAS9c

— B3 (@b3naldo7) April 9, 2020