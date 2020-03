Прекинато штафетното предавање на олимпискиот оган на грчка територија

Атина, 13 март 2020 (МИА) – Поради неочекувано големо присуство на граѓаните и покрај забраните и препораките, на манифестацијата, на која популарниот актер Џералд Батлер го запали олимпискиот оган во грчкиот град Спарта, од грчкиот Олимписки Комитет соопштија дека го прекинуваат штафетното предавање на олимпискиот оган низ Грција и директно, следниот четврток, ќе им биде предаден на организаторите на ЛОИ во Токио, јави дописничката на МИА од Атина.

Од Комитетот велат дека и покрај постојаните препораки до граѓаните да не се собираат на местата каде што ќе помине олимпискиот оган, сепак во Спарта имало голем одѕив од граѓаните и затоа донеле „тешка, но неизбежна одлука да се откаже останата програма на штафетното предавање на грчка територија“.

-Одлуката беше донесена во согласност со Министерството за здравство и со Меѓународниот Олимписки комитет со длабоко чувство на одговорност, бидејќи јавното здравје е најважното добро, а во овие тешки моменти потребен е разумен став од сите страни, соопштуваат од грчкиот Олимписки комитет.

Популарниот актер Џералд Батлер, кој ја играше главната улога – Леонидас, во филмот „300“, беше дел од штафетното предавање на олимпискиот оган во грчкиот град Спарта и веднаш по палењето извика „This is Sparta“.

