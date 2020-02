Полициска и воена операција на Тајланд откако војник уби најмалку 17 лица

Бангкок, 8 февруари 2020 (МИА) – Тајландски војник изврши масакр во градот Корат, убивајќи најмалку 17 лица, јавуваат локалните медиуми. Според „Бангкок пост“ тој зел 16 заложници. Во нападот има и голем број повредени.

Тим од специјалните единици се подготвува да влеза во трговскиот центар, од каде, според тајландската полиција, се слушаат истрeли.

На социјалните мрежи се споделува снимка, на која се гледа голем пожар во близина на шопинг центарот.

#Video Large fire burns near shopping center in #Thailand's #Korat where a #soldier killed at least 10 people in mass #shooting Local media reports that the shooter livestreamed the attack #koratshooting#กราดยิงโคราช#ThaiPBS #Thailand pic.twitter.com/gsEqCeVmBt

— VIVEK BAJPAI (@vivekbajpai84) February 8, 2020