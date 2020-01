Погба објави видеа од болница пред и по операцијата

Манчестер, 7 јануари 2019 (МИА) – Играчот од средниот ред на Манчестер Јунајтед, Пол Погба, беше подложен на операција на глуждот, нешто што беше потврдено претходно оваа недела од страна на менаџер на тимот, Оле Гунар Солскјер.

Французинот постави на Инстаграм кратко видео од болницата каде што му била извршена интервенцијата.

Од почетокот на сезоната, Погба има само осум натпревари на сите турнири со екипата на Манчестер Јунајтед, поради неговите континуирани проблеми со глуждот.

Paul Pogba high is everything I needed to see today 😂😂😂 #MUFC [Ig] pic.twitter.com/FJr79xplSz

