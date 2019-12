Новинарка во САД удрена по задник за време на репортажа од трка (видео)

Вашингтон, 10 декември 2019 (МИА) – Учесник во добротворна трка во Савана, во сојузна држава Џорџија, ја удри по задник новинарката на ТВ каналот „Даблју-ес-еј-даблју“ додека се јавувала во живо од местото на настанот, јави денеска „Си-би-ес“.

Снимката од случајот е објавена на Твитер и досега има повеќе од 11 милиони прегледи.

Од видеото се гледа како новинарката Алекс Бозарџјан води репортажа во живо за време на трка и стои завртена со грб кон учесниците на трката. Некои од нив се приближуваа кон неа мафтајќи пред камера, но во еден момент еден од тркачите ја удри девојката по задник, новинарката за момент го прекина известување, но потоа продолжи.

Фрагментот е постиран од корисник и потоа репостиран од самата новинарка со порака до човекот кој подоцна беше идентификуван од спортскиот совет на Савана и дисквалификуван од организаторот со забрана да учествува на сите нивни идни настани.

– Ме навредивте, ме искористивте како објект и ме вознемиривте. Ниту една жена не треба да се помири со ова, на работа или на друго место, изјави Бозарџјан.

Во интервју за „Си-би-ес“, Бозарџијан истакна дека човекот кој го сторил тоа и нанел огромна душевна болка, дека ударот бил силен, и дека и ја одзел моќта. На прашање дали ќе покрене тужба против него, таа одговори дека и потребно време да се соземе од нереалноста на настанот.

– Се гледам себеси на видеото и како тоа да не ми се случува мене, истакна Бозарџјан. кб/ми/

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019