МИА Најави МКД

18 јуни 2020

Скопје – Министерката за одбрана, Радмила Шекеринска ќе учествува на состанокот на министри за одбрана на Алијансата, кој заради глобалната пандемија, по втор пат се одржува преку заштитена видео-конференциска врска.

Скопје – Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на ЈП за државни патишта, Зоран Китанов ќе извршат увид во изградба на нов мост на р. Пчиња на патната делница Ражаничино – Долно Коњаре. (Изјави за медиуми /11:30)

Скопје – Подносителите на листи за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 15 јули 2020 година ќе го потпишат Кодексот за фер и демократски избори. (ДИК /11:00)

Скопје – Сојузот на стопански комори на Македонија ќе одржи прес-конференција. (Пред ССК /10:30)

Скопје – Македонија2025 организира ексклузивен вебинар насловен „Претприемништво – Дали го имате она што е потребно за успех?“ ( Entrepreneurism – Do You Have What It Takes ?). (15:30)

Скопје – Туристичките агенции ќе одржат прес конференција на која ќе упатат барање до надлежните органи за помош во работењето. (Пред Министерство за економија /11:00)

Скопје – Промоција на најновата стихозбирка од Ива Дамјановски насловена „Двоумење“. (МКЦ плато /19:00)

Скопје – Онлајн промоција на книгата за деца „Будимир и ретките животни“ од Зоран Пеневски. (Платформа „Зум“ (Zoom), Фејсбук преку профилот на „Литература.мк“/19:00)