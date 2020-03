МИА Најави МКД

13 март 2020

Скопје – Претседателот на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски ќе одржи прес-конференција. (Вила Водно.12:00 часот, пристигнување на медиумите/11:30)

Прилеп – Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, директорот на ТИРЗ Александар Младеновски и градоначалникот на општина Прилеп, Илија Јованоски ќе извршат увид во уредување на Технолошко индустриската развојна зона во Прилеп. (Клучката за влез во ТИРЗ-Прилеп, изјави за медиуми/11:30)

Скопје – Прес-конференција на портпаролот на Централниот изборен штаб на ДУИ Буја Османи. (седиште на ДУИ во Скопје / 11:00)

Скопје – Прес-конференција на Граѓанската акција за Македонија – Излези и гласај!-парламентарни избори 2020. (Центар за дизајн и информации – Public room/11:00)

Скопје – Прес-конференција на Македонски манифест. (Јавна соба/12:00)

Скопје – Натпревар за претприемништво Get in the Ring Skopje 2020 Poweredby A1. (Управна зграда на А1 Македонија)

Скопје – Прес-конференција на Синдикатот на АД „Електрани на Северна Македонија“. (АД ЕСМ, зграда на дирекција, 5 кат/10:00)

Скопје – Прес-конференција на Независниот синдикат на камионските транспортери на Македонија-НСКТМ МАКАМТРАНС и Независниот синдикат на градежни работници инжинери и трговци во градежништвото-НС ГРИТГ. (Комора на медијатори, спроти главниот влез на Градска Болница Св. Наум Охридски/11:00)

Скопје – Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности „Славко Јаневски“ ќе го објави годинашниот лауреат на наградата „Роман на годината“. (Кинотека/11:00)

__________________________________________________________________________

***МИА ги објавува местото и времето на одржување на настаните и притоа не презема обврска за реизвестување доколку дојде до промена на најавените термини***