МИА Најави МКД

15 декември 2020

Скопје – Седница на собраниската Комисија за финансирање и буџет. (Сала „Борис Трајковски“/10:00)

Скопје – Законодавно-правната комисија ќе ги одржи 23 седница (Сала 6/10:00), 31 седница (Сала 6/14:00) и 33 седница (Сала 6/15:00)

Скопје – Седница на собраниската Комисија за еднакви можности на жените и мажите. (Сала „Борис Трајковски“/11:00)

Скопје – Седница на собраниската Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците. (Сала „Борис Трајковски“/14:00)

Прага – Министерот за надворешни работи, Бујар Османи ќе престојува во работната посета на Чешка, каде ќе оствари средба со министерот за надворешни работи, Томаш Петжичек и со Милена Хрдинкова, државен секретар за ЕУ прашања во Канцеларијата на премиерот Андреј Бабиш.

Скопје – Министерот за здравство Венко Филипче и главниот финансов директор на Комерцијална банка АД Скопје, Маја Стевкова Штериева ќе присуствуваат на донирање две амбулантни возила. (Пред Поликлиника Букурешт/11:00)

Скопје – Францускиот амбасадор Сирил Бомгартнер ќе оствари средба со Пратеничката група на Собранието за соработка со Парламентот на Франција. (Сала на Уставна комисија/11:00)

Скопје – Стопанската комора на Македонија ќе одржи прес-конференција на тема „Приоритетни чекори за поттикнување на економската активност и рст на извозот“ на која ќе присуствува директорот на Царинската управа на РСМ, Ѓоко Танасоски. (Граничен премин „Табановце“, македонска страна/11:30)

Скопје – Институтот за европска политика (ЕПИ) ќе одржи онлајн конференција на тема „Придобивките од медијацијата како алтернативен начин на решавање на спорови“. (Платформа ЗУМ/11:00

Велес – Игор Маџов, ко-основач на Стартап Македонија и Игор Андреев, ко-основач на X Фактор Акцелератор ќе дадат изјави по повод официјалното започнување на караванот за дигиталната екосистем плaтформа. (X Фактор Акцелератор, ул.„Борис Карпузов“ 1/10:00, изјави за медиумите/9:45)

Скопје – Дебата на тема „Како може да се зголеми ефикасноста и независноста на инспекциските служби на локално ниво“ во организација на НВО Инфо центар и општина Крива Паланка. (https://zoom.us/10:00)

Скопје – Прв виртуелен настан “Rethinking the role of youth in the EU integration of the Western Balkans: Building resilience by investing in qualifications and skills” во организација на Младите европски амбасадори. (www.webalkans.eu/16:00)

Скопје – Финтек за финансии и технологија „Ерата на финтек“ во организација на Women In Tech Macedonia. (Платформа ЗУМ/18:00)

Скопје – Отворање на изложбата „Сета љубов (All the Love)“. (Музеј на современа уметност/16:00)

Скопје – Отворање на изложбата „Граници“ на Дита Старова Ќерими и Шкипе Мехмети. (ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин“, галерија КО-РА/9:00-16:00)

Скопје – Отворањена изложбата „Пеплосување и благородност“ на Невзат Бејтули-Кица. (Национална галерија, објект Мала станица/10:00-18:00)

____________________________________________________________

