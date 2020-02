5 февруари 2020

Будимпешта, 5 февруари 2020 (МИА) – Миграциите не се емотивно или политичко прашање, туку правно, а Европа ја заборавила таа лекција, изјави денеска портпаролот на унгарската Влада за меѓународни односи и комуникации, Золтан Ковач.

Тој по посетата на американско-мексиканската граница истакна дека физичките бариери на границата и апсењата на илегалните мигранти постојат со децении.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Почнува исплатата од МојДДВ за второто тримесечје, односно за периодот октомври, ноември и декември 2019 година. На 197.819 граѓани ќе им бидат вратени 238.075.865 денари.

Ова го соопшти директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска, која оцени дека мерката дава резултати, односно дека е популарна меѓу граѓаните и оти се бележи раст на наплата на ДДВ во перидот откако почна да се применува.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Дванаест милиони и 300 илјади сметки ќе учествуваат во вечерашното излвекување во вторто коло од наградната игра МојДДВ#МојаНаграда за 15 парични награди од по 100 илјади денари. Во извлекувањето учествуваат осумдесет отсто од скенираните сметки.

Ова го соопшти на прес-конференција министерката за финансии Нина Ангеловска која оцени декаМојДДВ#МојаНаграда дава одлични резултати во првите месец и пол од реализацијата.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Вицепремиерката за економски прашања Мила Царовска смета дека нема ништо спорно во тоа што е предвидена исплата на К-15 во колективниот договор за државната администрација што треба да го потпишат Министерството за информатичко општество и Синдикатот на УПОЗ.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Државната изборна комисија повторно се прогласи за ненадлежна да одлучува за барањето на дополнителната министерка за финансии Гордана Димитриеска Кочоска.

Членовите на ДИК констатираа дека немаат овластувања да носат оценка на законитоста на актите за вработувања, односно издадените согласно за вработување во институциите во јавниот сектор, како и во трговските друштва во државна сопственост.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) неделава ќе донесе квартален план за првите три месеци и најпрво ќе започне со проверка на имотната состојба на претседателите на судовите.

Ова го најави денеска претседателката на ДКСК, Билјана Ивановска пред почетокот на настанот за одбележување на Неделата на интегритет и антикорупција 2020 организирана од Интернационалната стопанска комора со поддршка на Амбасадата на Кралството Холандија.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Државната изборна комисија по добивањето на последното законско ажурирање на Избирачкиот список од 1 декември 2019 година до министерката за правда Рената Дескоска и до претседателот на Собранието Талат Џафери испратила известувања во кои ги информира дека избирачите во втората и во шестата Изборна единица го надминуваат дозволениот лимит од пет проценти, а дека бројот на гласачите во третата и четвртата Изборна единица е под законски дозволениот лимит. Членовите на ДИК се децидни дека тие се должни да ги известат законодавците, но не и да вршат прекројување на изборните единици.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) доби писмо од Секретаријатот на Енергетската заедница (ЕЗ) во кое директорот Јанез Копач го извести претседателот Марко Бислимоски, дека ЕЗ дава позитивно мислење РКЕ да се стекне со статус набљудувач во Aгенцијата за соработка на енергетските регулатори (ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators) затоа што ги има исполнето обврските и условите од Третиот енергетски пакет.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Цели 11 години ВМРО-ДПМНЕ ги имаше заборавено и Армијата и одбраната. Затоа, денес можат само да плукаат бидејќи немаат одговор зошто ништо не сториле тие 11 години, напиша денеска на Фејсбук министерката за одбрана Радмила Шекеринска.

Ќе продолжат да плукаат, вели Шекеринска, а ние ќе станеме членка на НАТО – со или без нивна поддршка.

Виена, 5 февруари 2020 (МИА) – Пациентка, за која постои сомневање дека е заразена со коронавирус, избегала од одделението за изолација во болница во Салцбург.

Болницата ја информирала полицијата, која веднаш започна потрага по пациентката и за кратко време ја пронајде на домашна адреса.

Скопје, 5 февруари 2020 (МИА) – Ќе собере ли ВМРО-ДПМНЕ храброст да го избере здравјето на луѓето пред својата страст за лично богатење? Многу вознемируваат информациите и фотографиите за несоодветното третирање на медицинскиот отпад. Како граѓанин на оваа држава, како родител и како одговорен политичар не можам да поверувам дека човечки органи и медицински материјали се третирале аматерски со потенцијална опасност заразите да се пренесат врз луѓето, напиша денеска на својот Фејсбук профил претседателот на СДСМ, Зоран Заев.