26 декември 2019

Симферопол, 26 декември 2019 (МИА) – Првиот патнички воз од Москва, кој сообраќаше преку Кримскиот мост, пристигна утрово во градот Симферопол, Крим. Возот на кат, кој до Симферопол пристигна преку Кримскиот мост, патувал 33 часа, пренесува ТАСС.

Скопје, 26 декември 2019 (МИА) – Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО) стана асоцијативен член на европската асоцијација „Јуропекс“ (Europex). МЕМО стана 29-ти член на асоцијацијата што ги интегрира интересите и го трасира развојот на организираните пазари на електрична енергија и на природен гас во европските држави. Со асоцијативното членство МЕМО доби право да учествува во сите работни групи на оваа непрофитна организација, информираат од АД МЕПСО.

Скопје, 26 декември 2019 (МИА) – Корисниците од улиците „Чедомир Кантарџиев“ и „Серска“ во Кисела Вода утре (27 декември) од 8 до 15.30 часот ќе немаат струја, соопшти Регионалниот центар за управување со кризи по известување добиено од ЕВН Македонија а.д.

Лондон, 26 декември 2019 (МИА) – Премиерлигашот Арсенал покажува интерес за напаѓачот на Лион Муса Дембеле, објави „Мирор“. Напаѓачот е главната трансфер цел на „топчиите“ во зимскиот прозорец.

Лос Анџелес, 27 декември 2019 (МИА) – Али Вилис – композиторката на легендарната песна од „Пријатели“ – „I’ll Be There for You“, почина на 72-годишна возраст. Тажната вест на Инстаграм ја соопшти нејзината долгогодишна партнерка Пруденс Фентон.

Истанбул, 26 декември 2019 (МИА) – Најмалку седум лица загинаа денеска откако мал брод со мигранти од Пакистан, Бангладеш и Авганистан се преврте и потона во езерото Ван, во источна Турција.

Брисел, 26 декември 2019 (МИА) – Со девет и пол милиони ноќевања регистрирани во хотелите, 2019 беше рекордна година за туризмот во Брисел, соопштија денеска властите на градот.

Тел Авив, 26 декември 2019 (МИА) – Израелската владејачка партија Ликуд денеска одржува примарни внатрепартиски избори, а ветеранот Гедеон Саар се надева дека ќе го смени премиерот Бенјамин Нетанјаху од претседателската функција.

Лос Анџелес, 27 декември 2019 (МИА) – Гал Гадот во соработка со продукциската куќа Кешет интернејшанл ќе снима филм заснован на забранет израелски роман.

Денвер, 26 декември 2019 (МИА) – Северноамериканската команда за противвоздушна одбрана (НОРАД) внимателно ги следи сите знаци на можно севернокорејско лансирање ракета што официјални претставници на Пјонгјанг ја најавуваат како „божиќен дар“, но во овој период од годината го следи и движењето на легендарниот лик што да децата ширум светот им ги доставува подароците – Дедо Мраз.

Скопје, 26 декември 2019 (МИА) – Европската комисија треба да ја претстави новата методологија во јануари, а идеално би било во март таа да се усвои од членките на ЕУ. За датумот треба да бидеме флексибилни, а дали тоа ќе биде март или мај зависи од тоа дали ќе следат јасни сигнали дека Северна Македонија разбрала што им е важно на земјите членки, вели во интервју за МИА Франсоа Лефон, советник на вицепремиерот за европски прашања, испратен од Француската влада.