Меси ја освои наградата Лауреус и се запиша во историјата

Берлин, 17 февруари 2020 (МИА) – Лео Меси ја освои наградата Лауреус за оваа година. Тој ја подели наградата со пилотот на Мерцедес, Луис Хамилтон.



Меси стана првиот претставник на тимски спортови кој ја доби оваа награда и со тоа влезе во историјата на наградите Лауреус.



Наградата , позната и како „Спортски оскар“, годишно ја доделуваат „Laureus World Sports Awards“ на спортистите за нивните достигнувања минатата година.



Номинирани беа и тенисерот Рафаел Надал, голферот Тајгер Вудс, маратонскиот тркач Елиуд Кипчоге и возачот на мотоцикли – Марк Маркез.



Минатата година Меси ја освои својата шеста „Златна топка“, додека Хамилтон стана шампион во Формула 1 по шести пат.



Капитенот на Барселона ја прескокна вечерта и испрати видео порака.



„Сакам да се извинам што не успеав да дојдам на церемонијата на доделување на наградите и ви благодарам за тоа признание. Ова е посебна и многу важна награда. За мене ми беше чест што сум првиот тимски играч што ја добива оваа награда. Обично се дава на претставници од индивидуални спортови. Сакам да им се заблагодарам на моите соиграчи, семејството и навивачите кои ме поддржуваат. Се надевам дека ќе се сретнеме повторно еден ден“, рече Меси.

Lionel Messi becomes the first footballer to receive the #Laureus20 World Sportsman of the Year award 👏

🔵🔴 Here's what it means to the @FCBarcelona star & reigning #TheBest FIFA Men's Player 👇 https://t.co/0bCx57zeyp

— FIFA.com (@FIFAcom) February 17, 2020