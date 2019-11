Клубот на Дејвид Бекам потпиша со пет играчи

Мајами, 20 ноември 2019 (МИА) – Новиот МЛС клуб во Соединетите држави – Интер Мајами потпиша договор со пет слободни агенти, пренесува „спорт.ес“.

Постигнати се договори со Бен Сует, Алвас Пауел, Ли Нгуен, Луис Аргудо и Брајан Мередит.

Сопственик на Интер Мајами е Дејвид Бекам. Клубот ќе дебитира во МЛС во 2020 година.

Историскиот прв натпревар ќе биде против Лос Анџелес Галакси.

Welcome to your new home.@jaychappers, @ulloa_victor, Kiesewetter & @georgeacostaa where presented for the first time to #InterMiamiCF fans at the Expansion Draft party presented by @Heineken pic.twitter.com/eMGb0aDY5F

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 20, 2019